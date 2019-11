Il Segreto | spoiler 11 novembre | Elsa dichiara a Isaac di essere gravemente malata

Il Segreto - spoiler : Prudencio apprende che Marchena era un complice di Francisca : Gli spoiler delle prossime puntate italiane de Il Segreto si soffermano su Prudencio Ortega, il quale ha assunto un ruolo di primo piano dopo la partenza di Saul e Julieta all'interno della soap opera iberica. Il giovane, oltre ad iniziare una storia con Lola Mendana, apprenderà che Marchena, il suo ex impiegato, era una spia di Francisca Montenegro. Il Segreto: Prudencio si innamora di Lola Prudencio sarà al centro delle prossime puntate ...

Il Segreto - spoiler iberici : Matias e Marcela di nuovo insieme : Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola 'Il Segreto', nella puntate che andranno in onda in Spagna dall'11 al 15 novembre Matias Castaneda dirà ad Alicia di non vedersi più perché ha intenzione di salvare il matrimonio con Marcela Del Molino. Infatti, i due coniugi si avvicineranno sempre di più e alla fine ritorneranno insieme per riprovarci e darsi una seconda possibilità. Dunque, le puntate della prossima settimana si ...

Il Segreto - spoiler spagnoli dall'11 al 15 novembre : Francisca non riavrà la villa : Non c'è spazio per le buone notizie per Donna Francisca nelle puntate de Il Segreto in onda in Spagna dall'11 al 15 novembre. La Montenegro non potrà tornare in possesso della villa come aveva sperato fin dall'inizio. Il piano messo in atto dalla Marchesa, infatti, non andrà a buon fine dato che all'ultimo momento Don Ignacio deciderà di fare un passo indietro e non trasferirsi a Bilbao. Le novità positive, invece, riguarderanno Matias e Marcela ...

Il Segreto - spoiler episodio 10 novembre : la Castaneda perde l'uso delle gambe : Continuano i colpi di scena nella soap Il segreto anche nella puntata in onda domenica 10 novembre su Canale 5, dove i fan conosceranno quali conseguenze ha avuto lo scoppio della bomba su Maria Castaneda. La giovane infatti, dopo essersi risvegliata, verrà visitata dal dottor Zabaleta, il quale capirà che la figlioccia di donna Francisca ha perso l'uso delle gambe. Anche Matias sarà in pericolo, a causa di un'infezione, mentre Severo confiderà ...

Il Segreto spoiler 8 e 9/11 : la Matrona medita vendetta contro Severo : Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola 'Il Segreto', nelle puntate di oggi 8 e domani 9 novembre che andranno in onda come sempre su Canale 5 ci saranno importanti colpi di scena e novità. In particolare Donna Francisca Montenegro e Carmelo Leal continueranno a sospettare che dietro l'attentato alla Casona ci sia Severo Santacruz. Ma non è tutto, in quanto Isaac Guerrero riuscirà a convincere Elsa Laguna a non andare via da ...

Il Segreto - spoiler al 9 novembre : la Montenegro indaga sull'esplosione : Continuano i colpi di scena nella soap iberica Il segreto che, anche nelle prossime puntate in onda l'8 e il 9 novembre, terranno con il fiato sospeso i fan della telenovela ideata da Aurora Guerra. Nel pomeriggio di Canale 5 infatti, vedremo come l'attentato alla Villa avrà gravi ripercussioni su alcuni dei protagonisti. Maria Castaneda versa ancora in gravi condizioni, mentre Matias comincerà ad avere problemi all'occhio ferito. Donna ...

Il Segreto spoiler al 15 novembre : Severio scopre che c'è un testimone dell'attentato : Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola 'Il Segreto' nelle puntate che andranno in onda da domenica 10 novembre a venerdì 15 novembre su Canale 5 ci saranno numerose novità e tantissimi colpi di scena. In particolare, a Puente Viejo continueranno le indagini sull'attentato alla villa durante il matrimonio di Fernando e Maria Elena che ha causato la morte di quest'ultima, ma ancora non si troverà nessun colpevole. Intanto, Maria ...

Il Segreto - spoiler : Antolina torna e dichiara i suoi crimini ad Elsa poi fugge : Ci sarà una svolta attesa da tutti i telespettatori italiani, nelle prossime puntate della soap opera Il Segreto. Finalmente la malvagia Antolina Ramos (Maria Lima) uscirà allo scoperto, dopo essere caduta in una trappola architettata da Isaac Guerrero (Ibrahim Al Shami) ed Elsa Laguna (Alejandra Meco). Quest’ultima si renderà protagonista di una vera messinscena, dato che farà credere alla sua rivale di sentirsi male a causa dei suoi problemi ...

Il Segreto spoiler spagnoli : Matias e Marcela tornano insieme - Francisca delusa : Nuovo appuntamento con le anticipazioni sullo sceneggiato spagnolo Il Segreto. Nelle puntate che verranno trasmesse sull'emittente televisiva Antena 3 la prossima settimana, tornerà il sereno tra una storica coppia. Si tratta di Marcela Del Molino e Matias Castaneda, che salveranno il loro matrimonio, dopo essere entrati in profonda crisi coniugale a causa di Tomas e Alicia. Francisca Montenegro invece inizierà ad aprire gli occhi sulla marchesa ...

Il Segreto - spoiler : Raimundo e Irene sospettano della buonafede di Fernando : Gli spoiler de Il Segreto riguardanti le prossime puntate italiane, in onda a breve su Canale 5, si soffermeranno su Raimundo Ulloa e Irene Campuzano. In particolare, il duo comincerà a sospettare della buonafede di Fernando Mesia, tanto da credere che sia coinvolto nella morte di Irene Arellano e di Maria Elena Casado de Brey. Il Segreto: Francisca si vendica di Severo La morte di Adela segnerà una vera e propria guerra tra i due grandi nemici ...

Il Segreto - spoiler : Prudencio mette alle strette Lola dopo le intromissioni di Dolores : I colpi di scena e i momenti di tensione nella soap opera Il Segreto sono sempre all’ordine del giorno. Le trame dei prossimi appuntamenti italiani annunciano che Prudencio Ortega (Josè Milan) sarà sotto le grinfie di Francisca Montenegro (Maria Bouzas) per non averla assecondata. Quest’ultima, dopo aver tentato invano di tenere sotto controllo il suo ex pupillo da Marchena (Pedro Nistal), assumerà al suo servizio Lola Mendana (Lucia Margo). La ...

Spoiler Il Segreto fino al 15 novembre : Francisca progetta la vendetta contro Severo : Non ci sarà davvero da annoiarsi nelle puntate de Il Segreto che verranno trasmesse da domenica 10 a venerdì 15 novembre, nelle quali il desiderio di vendetta sarà l'indiscusso protagonista. Dopo l'esplosione che ha provocato la morte di Maria Elena, Donna Francisca non riuscirà a tenere freno all'odio per Severo Santacruz, da lei considerato il colpevole dell'attentato. Per tale ragione elaborerà un piano con la collaborazione di Mauricio, ...

Il Segreto - spoiler : Elsa sul punto di perdere la vita in presenza di Antolina : Proseguono le avventure della serie televisiva di origini spagnole Il Segreto. Le anticipazioni delle puntate italiane in programma prossimamente, svelano che Elsa Laguna (Alejandra Meco) dopo aver superato una difficile operazione chirurgica al cuore, farà di nuovo i conti con Antolina Ramos (Maria Lima). Quest’ultima, con la sua finta benevolenza, convincerà Isaac Guerrero (Ibrahim Al Shami) a farla tornare a vivere con lui, con l’obiettivo di ...

Il Segreto - spoiler del 7 novembre : Maria in gravi condizioni - la Laguna vuole andarsene : Tornano gli spoiler giornalieri de Il segreto e che riguarderanno in particolare ciò che verrà trasmesso il prossimo 7 novembre su Canale 5, nel consueto orario delle 16:10, dove i fan della tele novela iberica conosceranno gli sviluppi e le conseguenze dello scoppio dell'ordigno alle nozze di Fernando. Come già sappiamo, Maria Elena perderà la vita, lasciando vedovo il Mesia a poche ore dal 'si', mentre Maria e Matias verseranno in gravi ...