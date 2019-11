Il posto giusto | diretta prima puntata dalle 13 su TvBlog

NBA – Tracy McGrady incoraggia Markelle Fultz : “i Magic sono il posto giusto per lui. L’ho visto in gran forma” : Tracy McGrady esalta il talento di Markelle Fultz e gli augura il meglio per la sua permanenza ai Magic : ad Orlando c’è tanta attesa per il giovane playmaker Nonostante l’infortunio alla spalla che lo ha tormentato dal suo ingresso in NBA, gli Orlando Magic sembrano puntare forte sul talento di Markelle Fultz , first pick del Draft NBA 2017 scelto dai Sixers. Il giovane playmaker ha incassato l’approvazione di una leggenda della franchigia ...

Mondiali di ciclismo - Vincenzo Nibali : 'Non è giusto portare via il posto ad un compagno' : A pochi giorni dall'inizio dei Mondiali di ciclismo, che scatteranno domenica 22 settembre in Yorkshire, si devono registrare alcuni forfait importanti per la gara più attesa, quella in linea dei professionisti di domenica 29. Vincenzo Nibali ha definitivamente chiarito che non sarà in corsa. il campione del Team Bahrain era rimasto in dubbio lasciando alle due gare canadesi del World Tour il compito di dare un giudizio sul suo stato di forma. ...