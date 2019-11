Il marito muore | lei partorisce poco dopo nello stesso ospedale | le lacrime di Kelsey

Una Vita - spoiler : il marito di Carmen muore - il figlio Raul lascia Acacias 38 : Gli ascolti dello sceneggiato Una Vita sono sempre sorprendenti. Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi su Canale 5 a breve svelano che ci sarà l’uscita di scena di due personaggi che hanno portato scompiglio nella Vita di Carmen Sanjurjo (Maria Blanco). Quest’ultima oltre a rimanere vedova, poiché suo marito Javier morirà durante una colluttazione con la polizia per essere evaso dal carcere per l’ennesima volta, dovrà fare a meno ...

“Sono stanca” - 42enne muore tra le braccia del marito durante la vacanza da sogno : Appena dopo essere sbarcata in aeroporto con marito e figlio, la 42enne Zoe Williams ha inizio a lamentare una pesante stanchezza che aveva ricondotto al lungo viaggio ma in realtà i suoi malesseri erano dovuti a ben altra patologia che nel giro di pochi giorni l'ha uccisa.Continua a leggere

Una Vita anticipazioni : il marito di CARMEN muore e RAUL lascia Acacias : RAUL (Santos Mallagray), il giovane figlio di CARMEN Sanjurjo (Maria Blanco), non si tratterrà per tanto tempo a Calle Acacias; il ragazzo – in arrivo a giorni nelle puntate italiane di Una Vita – uscirà infatti definitivamente di scena nel corso del capitolo 900 della telenovela. Scopriamo insieme come si arriverà all’addio… Una Vita, news: Javier vuole rubare a casa di Samuel Grazie alle anticipazioni scopriamo che ...

Muore il marito e prende una decisione che le cambierà la vita per sempre : Una donna aveva un marito e due figli e viveva un’esistenza molto tranquilla e appagante. Un giorno il marito è morto e , dopo che i figli sono diventati grandi, questa donna ha preso una decisione incredibile: è diventata monaca eremita cristiano ortodossa con il nome di suor Irini, e si è trasferita in un’isola della Grecia, ha ristrutturato un monastero ad Amorgos e vive un’esistenza felice. Amorgos è un’isola dell’arcipelago ...

Tragedia a Bergamo - donna muore e marito disabile non riesce a chiedere aiuto : La moglie muore per un malore improvviso e il marito disabile non riesce ad aiutarla e a chiedere aiuto. Il terribile dramma è avvenuto ieri in un appartamento di via Trento a Fara Gera d'Adda, piccolo centro del Bergamasco. Come riporta L'Eco di Bergamo, ad accorgersi di quanto era accaduto sono stati i vicini di casa della coppia che non avevano notizie degli anziani da qualche ora. A destare ulteriori sospetti che fosse davvero successo ...

“Voglio morire da marito” - 31enne sposa la compagna e muore nella prima notte di nozze : La straziante storia del 33enne britannico Gary Smart, malato terminale di cancro che è morto nei giorni scorsi durante quella che avrebbe dovuto essere la sua prima notte di nozze con la sua amata la 31enne Laura. "È riuscito a pronunciare la formula, mi ha messo l'anello al dito e mi ha dato un bacio" ha rivelato la donna, sette ore dopo il 33enne si è spento con la sposa al suo fianco.Continua a leggere

Auto contro Suv nel Foggiano : Giuseppina muore sul colpo - il marito poco dopo in ospedale : È di due vittime e tre feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato lungo la provinciale 141 che collega Manfredonia a Zapponeta, nel Foggiano. Le vittime si chiamavano Giuseppina Salvemini, di 61 anni, e il marito Antonio De Cristofaro, di 64, deceduto subito dopo il ricovero in ospedale.Continua a leggere

Rovigo - strangolata dal marito : Giulia Lazzari muore dopo 9 giorni di coma : Si è spenta oggi pomeriggio dopo nove giorni di coma la giovanissima Giulia Lazzari, la 23enne aggredita lo scorso 8 ottobre dal marito nell'abitazione di famiglia ad Adria, in provincia di Rovino.La giovane aveva deciso di lasciare il marito tossicodipendente, il 28enne Roberto Lo Coco, e quest'ultimo, nel corso di una lite, l'aveva strangolata e ridotta in fin di vita. Le condizioni di Giulia Lazzari, madre di una bimba di 4 anni, erano ...

Rimini - coppia travolta dal pick-up : dopo la moglie Sandra muore anche il marito Giampiero : Non ce l’ha fatta Giampiero Malavolta: il cinquantaduenne, carabiniere in pensione coinvolto in un incidente stradale, è morto in ospedale a Rimini. Il 27 settembre scorso era stato investito da un pick up insieme alla moglie Sandra Semprini. La donna, di cinquanta anni, è morta tre giorni dopo lo schianto.Continua a leggere

Cortina - scivola davanti al marito per oltre 100 metri e muore : escursionista lascia due figli : Una escursionista di quarantanove anni è precipitata per un centinaio di metri dal sentiero numero 421 che dal Rifugio Dibona sale al Pomedes, sopra Cortina (Belluno). La vittima, una mamma di Pesaro, si trovava assieme al marito al momento dell'incidente. Le manovre di rianimazione dei soccorritori sono risultate inutili.Continua a leggere

Chiude il marito nel capannone per “impedirgli di bere alcol” : 50enne muore intossicato : Jon Daunter, 50enne britannico, padre di tre figli, è morto per avvelenamento da monossido di carbonio, respirando i fumi di motore per bici. La moglie lo aveva rinchiuso in un capannone per evitare che si ubriacasse: "Lo abbiamo fatto per il suo bene..."

A14 - incidente al rientro dalle vacanze : Marisa Guidi muore sul colpo - il marito Bruno Pontellini estratto vivo dopo 4 ore : Il marito, Bruno Pontellini, noto produttore di vini, guaribile in 15 giorni. Tornavano a casa dopo 20 giorni di vacanze. Una frazione di secondo, poi il buio. Un probabile colpo di sonno e la Opel Antara guidata da Bruno Pontellini, 72 anni, imprenditore di Case Bernardi, Comune di Tavullia, è uscita fuori strada ribaltandosi sul campo attiguo l’A14, all’altezza del chilometro 114, nel tratto che dal casello di Valle di Rubicone scende verso ...

Gargano : donna cade dalla barca guidata dal marito e muore annegata : Dramma in mare questa mattina al largo di Foce Varano, in provincia di Foggia, dove intorno alle 10 una donna è morta annegata per cause ancora in via di accertamento. La dinamica della tragedia è ancora al vaglio degli inquirenti, ma da quanto si è appreso la donna sarebbe caduta dalla barca su cui si trovava insieme al marito. L’uomo si è tuffato per salvarla, ma non è riuscito nel suo intento. La coppia, originaria di Foggia, era in vacanza a ...

Muore durante una vacanza - il marito denuncia : “Dalla salma che mi hanno spedito mancano organi” : Una donna è morta durante una vacanza nella Repubblica Dominicana e quando la sua salma è stata spedita a casa, nel Regno Unito, il marito ha scoperto che erano spariti diversi organi. “Quando abbiamo riavuto il suo corpo non c’era niente. Era un guscio vuoto. Ho dovuto seppellire meno della metà di mia moglie”, ha raccontato l’uomo. A scrivere dell’accaduto è il tabloid britannico Daily Mail, secondo cui la donna – Lynne Crounch – era andata in ...