Il grido d’aiuto di Milly D’Abbraccio | Sono morta dentro | non voglio più fare la

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 10 novembre 2019) “Vittorio Sgarbi ha detto di me cheun’intellettuale travestita da pornostar” cosìcomincia a parlare della sua decisione che ormai da tempo è diventata un tormento per lei:“Quella professione non era nei miei piani, è accaduto tutto per caso, la mia indole è stata sempre quella di essere timida e riservata. Diventare Pornostar è stato un compromesso con me stessa solo per raggiungere la notorietà". "Il personaggioD'Abbraccio è stata una creazione fatta a tavolino con il grande Riccardo Schicchi, nulla di più. Per raggiungere il successo ho fatto un patto col diavolo e ho violentato la mia parte più intima,quel genere di film non mi piaceva e non mi eccitava ma in quanto attrice miprestata al mondo dell'hard”.La famosa pornostar è disperata e a 55 anni vorrebbe passare un colpo di spugna sul suo passato che considera un “macigno”, una ...

