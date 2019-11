Il colpo di Netflix si chiama Belasco Theatre | niente cinema ma un teatro per The

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 10 novembre 2019) New York – Tra pallottole e chitarre-testamento, i palcoscenici di Broadway aspettano il mese di novembre con le loro insegne rosso ketchup. Un anno fa, l’incasso record di Springsteen On Broadway al Walter Kerr Theater: 106.8 milioni in 58 settimane, 2 milioni e mezzo a settimana, prezzo medio del biglietto schizzato a 1,789 dollari. Poi le campagne marketing del direttore di Ticket Club, Sean Burns, secondo cui “Broadway ha superato i prezzi dei rivenditori di biglietti al Super Bowl”. Sotto l’ala del nuovo business model di, gli effetti sul pubblico di Manhattan, intossicati di, play e musical, sono tutti per The Irishman di Martin Scorsese. Una distribuzionetografica che esclude grosse catene come Regal,rk e AMC (si sono rifiutate di proiettare 3 ore e mezzo di film) e prevede un massimo di 26 giorni di circuitazione, da ...

