Gol Dybala | la Joya della Juventus | che rete contro il Milan VIDEO

Douglas Costa - il retroscena dietro il Gol alla Lokomotiv Mosca : “il più bello della mia carriera! Merito di… Bonucci e Dybala” : Douglas Costa svela un particolare retroscena dietro il gol segnato alla Lokomotiv Mosca: il brasiliano dà una parte del Merito a Bonucci e Dybala Serpentina dalla sinistra verso il centro dell’area, 6 avversari saltati, triangolo con Higuain e gol di punta sotto le gambe del portiere. Gol pazzesco per Douglas Costa contro la Lokomotiv Mosca, rete che consente alla Juventus di passare i gironi e accedere agli ottavi di Champions ...

Juve - Douglas Costa : “In Russia il mio Gol più bello. Ringrazio Dybala e Bonucci - ecco perché…” : Entra dopo settimane fermo per infortunio, segna a tempo scaduto un gol fantastico e permette alla Juventus di qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League con due giornate d’anticipo. Serata magica, quella di mercoledì, per Douglas Costa. Il calciatore bianconero, ai microfoni di Sky Sport, ha raccontato il momento del gol: “E’ il più bello della mia carriera. Ero in posizione di trequartista e trovavo fatica a ...

Classifica marcatori live - la graduatoria aggiornata : secondo Gol per Dybala - Mancosu sale a 5 : Classifica marcatori live – Si iniziano a delineare le prime gerarchie. Chi lotterà fino alla fine per l’ambito titolo di capocannoniere? Per ora, in testa c’è Immobile con 9 reti. Il bomber della Lazio è seguito da Duvan Zapata e Berardi. Leggermente in ritardo Belotti e Cristiano Ronaldo. 9 RETI: Immobile (Lazio) 6 RETI: Zapata (Atalanta); Berardi (Sassuolo). 5 RETI: Muriel (Atalanta); Lukaku (Inter); Mancosu (Lecce); ...

VIDEO Lecce-Juventus 1-1 - highlights - Gol e sintesi della partita : Mancosu riprende Dybala : Nell’anticipo del sabato delle ore 15.00 della nona giornata della Serie A di calcio la Juventus non va oltre l’1-1 sul campo del Lecce. Botta e risposta dal dischetto ad inizio ripresa: al 50′ apre le danze dagli undici metri Dybala, ma al 56′ Mancosu, sempre grazie ad un penalty, impatta. La Juventus sale a quota 23 in classifica e nel pomeriggio potrebbe essere superata dall’Inter. highlights Lecce-Juventus ...

Video/ Juventus Lokomotiv Mosca - 2-1 - : Gol e highlights - la notte di Dybala : Video Juventus Lokomotiv Mosca, 2-1,: gol e highlights della grande notte di Dybala, che ha firmato la vittoria bianconera in Champions League.

Juventus-Lokomotiv Mosca - Dybala si scrolla di dosso la negatività : “avevo bisogno di questi due Gol” : L’attaccante argentino ha espresso la propria soddisfazione per i due gol che hanno permesso alla Juventus di ribaltare la Lokomotiv Mosca E’ senza dubbio il protagonista della notte dell’Allianz Stadium, Paulo Dybala ribalta la Lokomotiv Mosca con una doppietta e regala tre punti pesantissimi alla Juventus, al termine di una partita complicatissima. Massimo Paolone/LaPresse Intervistato nel post gara ai microfoni di Sky ...

Live Inter-Juventus 0-1 Dybala Gol - traversa di Ronaldo : Si affrontano questa sera a San Siro le uniche due formazioni di Serie A al momento ancora imbattute; i nerazzurri padroni di casa possono vantare fino a qui la miglior difesa, con soli 2 gol subiti....

Juve - con il Bayer Sarri potrebbe affidarsi al tridente da 1000 Gol Ronaldo-Dybala-Higuain : Questa settimana torna la Champions League con la Juventus che ospiterà all’Allianz Stadium il Bayer Leverkusen. Il nuovo tecnico Sarri sta cercando la soluzione tattica migliore per far rendere al massimo la rosa di grande spessore internazionale. Dopo più di un mese, in cui la squadra si è presentata in campo schierata con il 4-3-3, complici gli infortuni dei terzini e di Douglas Costa, contro il Brescia è stato inaugurato il 4-3-1-2 e, visti ...