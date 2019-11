Gli eSport rivoluzionano i media Giocatori pagati come calciatori

YouTube torna all’attacco del live streaming deGli esport : (Photo by Sascha Schuermann/Getty Images) Il progetto YouTube Gaming, nato nel 2015 a seguito del tentativo fallito di acquistare Twitch, ha chiuso i battenti a maggio 2019 segnando una sonora sconfitta nel campo dello streaming videoludico da parte di Google. Ora il portale video di Big G vuole tornare in gara sfruttando il lancio di Google Stadia e delle migliaia di giochi accessibili via cloud. YouTube è alla ricerca di nuovi talenti che ...

Team Vitality apre le porte di V.Hive - il più grande complesso d'Europa dedicato aGli eSport : La principale organizzazione europea di eSport Team Vitality ha aperto oggi le porte di V.Hive, un primo complesso di eSport di 10.700 piedi quadrati nel cuore di Parigi. Creato da HKS, gli architetti dietro lo stadio AT&T dei Dallas Cowboys e lo US Bank Stadium del Minnesota Vikings, la sede è un hub della community aperto al pubblico, una struttura di allenamento per i giocatori e una base operativa per Team Vitality. V.Hive apre oggi ...

L'esercito USA utilizza Gli eSport competitivi come strumento di arruolamento : Con l'aumento della popolarità degli eSports, il suo pubblico totale è di oltre 350 milioni di persone, che dovrebbe aumentare a oltre 450 milioni entro la fine di quest'anno. Oggi gli eSport sono un fenomeno globale e un potenziale mercato per un gran numero di reclute.Per recluta si intendono i potenziali soldati del futuro, almeno questo è quello che pensa L'esercito degli Stati Uniti.L'anno scorso L'esercito USA ha lanciato un progetto ...

Gli Italian eSports Open by Vodafone sono i veri protagonisti di Lucca Comics & Games : Prodotti da ESL Italia e ospitati presso l'Auditorium San Romano nella eSports Cathedral, gli Italian eSports Open By Vodafone si confermano al loro quarto anno di vita punto di riferimento degli eSports della manifestazione toscana. Attraverso un comunicato stampa infatti, possiamo dare uno sguardo a tutti i numeri registrati durante i giorni di Lucca Comics & Games.Numeri importanti quelli delle attività della Cattedrale degli eSport, che ...

L’industria dei videogiochi presenta i principi universali deGli esports : Oggi le Associazioni che rappresentano l’industria dei videogiochi a livello globale, inclusa una rappresentanza italiana (AESVI), europea (ISFE), degli Stati Uniti d’America (ESA), del Canada (ESAC), di Australia e Nuova Zelanda (IGEA), del Regno Unito (UKIE) e di numerosi altri paesi hanno rilasciato una serie di principi universali degli esports. Questi principi sono stati sviluppati congiuntamente dalle diverse Associazioni ...

I principi universali deGli eSports secondo l'industria dei videogiochi : Oggi le Associazioni che rappresentano l'industria dei videogiochi a livello globale, inclusa una rappresentanza italiana (AESVI), europea (ISFE), degli Stati Uniti d'America (ESA), del Canada (ESAC), di Australia e Nuova Zelanda (IGEA), del Regno Unito (UKIE) e di numerosi altri paesi hanno rilasciato una serie di principi universali degli eSports. Questi principi sono stati sviluppati congiuntamente dalle diverse Associazioni internazionali e ...

League of Legends e Gli eSport visti attraverso un divertente sketch di Saturday Night Live : Tenere traccia di tutto ciò che accade durante una partita di League Of Legends può essere complicato, anche se si è un giocatore esperto o un presentatore. Ma è completamente impossibile se di solito si ha a che fare con sport completamente diversi ed è questo il caso.All'interno del Saturday Night Live, un esilarante sketch ha visto Chance The Rapper nei panni di Lazlo Holmes, un reporter NBA che si è lanciato nella presentazione di uno sport ...

eFootball PES 2020 : Konami guarda aGli eSport con eFootball.Open : Konami Digital Entertainment ha rivelato oggi maggiori informazioni su eFootball la nuova competizione eSport basata su PES.Vediamo di seguito i dettagli con il comunicato ufficiale Konami: Leggi altro...

PES 2020 abbraccia Gli eSport : tutti i dettagli ufficiali di eFootball.Open : eFootaball PES 2020, disponibile dallo scorso 10 settembre 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC, ha finalmente deciso, come già fece il suo predecessore, di abbracciare il mondo degli eSport. Gli sviluppatori giapponesi di Konami hanno infatti diramato tutti i dettagli ufficiali - attesissimi dagli appassionati di calcio virtuale votati al panorama competitivo! - per eFootball.Open, vale a dire la nuova competizione eSport dedicata al'ultima ...

Per Mark Cuban - proprietario dei Dallas Mavericks - investire neGli eSports è un grave errore : Mark Cuban è famoso in America per aver acquistato nel 2000 la squadra NBA Dallas Mavericks. L'investimento iniziale gli è costato la bellezza di 285 milioni di dollari più di dieci volte i prezzi di acquisto delle competizioni eSports come Overwatch e l'imminente Call of Duty League.Per Cuban, investire ingenti quantità di denaro negli eSports, è un cattivo investimento. Secondo il proprietario della squadra NBA, la mancanza di stabilità, così ...

The Squad : Johnny Galecki di Big Bang Theory al lavoro su una nuova serie TV incentrata suGli eSport : È in arrivo uno show televisivo comico incentrato su una Squadra di giocatori eSport. Il gigante NBC ha annunciato una serie TV chiamata "The Squad", una sitcom con la presenza della celebre star di Big Bang Theory, Johnny Galecki e dello sceneggiatore Anthony Del Broccolo.Ecco la descrizione della serie da The Hollywood Reporter:"The Squad ruota attorno a un nuovo gruppo di amici (e talvolta nemici) che trovano un interesse comune nel loro ...

Johnny Galecki di Big Bang Theory al lavoro su una nuova serie TV incentrata suGli eSport : È in arrivo uno show televisivo comico incentrato su una squadra di giocatori eSport. Il gigante NBC ha annunciato una serie TV chiamata "The Squad", una sitcom con la presenza della celebre star di Big Bang Theory, Johnny Galecki e dello sceneggiatore Anthony Del Broccolo.Ecco la descrizione della serie da The Hollywood Reporter:"The Squad ruota attorno a un nuovo gruppo di amici (e talvolta nemici) che trovano un interesse comune nel loro ...

Gli Italian Esports Open by Vodafone protagonisti a Lucca Comics & Games 2019 : Le finali live della Quake Pro League Stage, la Eurocup di League of Legends e il Xiaomi 5G Mobile Brawl saranno i tre appuntamenti clou dei 5 giorni di Fiera all'interno della Esports Cathedral, nel suggestivo scenario dell'Auditorium San Romano, a Lucca Comics & Games dal 30 ottobre al 3 novembre. Scopriamo i dettagli nel comunicato ufficiale.Sono attesi a Lucca Comics & Games i Top-player della scena mondiale, pronti a sfidarsi nella ...

Gli eSports protagonisti al Festival dello Sport di Trento : ecco i principali trend : La seconda edizione del Festival dello Sport di Trento ha visto l’introduzione degli eSports, un fenomeno che si è inserito alla perfezione all’interno di un evento in cui “il fenomeno, i fenomeni” era il tema centrale. La galleria museale Piedidicastello è stata allestita ad hoc per raccontare questo fenomeno crescente. Accanto agli schermi e alle […] L'articolo Gli eSports protagonisti al Festival dello Sport di Trento: ecco i principali ...