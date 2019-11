Giulia De Lellis si sfoga sui social | per i fan c' è Belen tra le possibili destinatarie

Belen Rodriguez definisce 'orrendo' il filtro Instagram usato da Giulia De Lellis : È davvero in atto una lite a distanza tra Belen Rodriguez e Giulia De Lellis? Stando a quello che sostengono alcuni siti di gossip nelle ultime ore, sembrerebbe proprio di sì, soprattutto a fronte degli strani comportamenti che hanno assunto le due sui social network. Allo sfogo dell'influencer contro qualcuno che pare averle "pestato i piedi", si dice abbia risposto in maniera sottile la showgirl: su Instagram, infatti, l'argentina ha criticato ...

Giulia De Lellis senza freni sui social : 'Se parlo io rovino famiglie' : Giulia De Lellis continua ad essere al centro dell'attenzione del mondo del gossip: nella mattinata di sabato 9 novembre l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha dato il buongiorno ai suoi fan con una serie di Instagram Story dal tono polemico. L'influencer, senza far riferimento ad una o più persone in particolare, ha affermato di essere a conoscenza di alcune informazioni che, se rivelate, potrebbero addirittura avere il potere di rovinare ...

Giulia De Lellis sbotta su Instagram : 'Sto zitta per non rovinare nessuno - ma so tutto' : È una Giulia De Lellis piuttosto indispettita quella che si è mostrata poche ore fa sui social network: tramite il suo profilo Instagram, la ragazza ci ha tenuto a lanciare un messaggio a chi ultimamente sembra averle messo i bastoni tra le ruote. Sebbene non abbia fatto i nomi dei destinatari del suo sfogo, l'influencer ha fatto sapere loro di averli in qualche modo "graziati" stando in silenzio. La De Lellis contro qualcuno sui social: 'Voglio ...

Andrea Iannone si allena - Giulia De Lellis si spoglia : Un libro da record, una storia di corna, un nuovo amore rombante, una vita social e ora anche scatti sempre più intimi. Giulia De Lellis gongola per il successo della sua autobiografia che ha venduto oltre centomila copie, sorride alla vita con il suo nuovo amore Andrea Iannone e ringrazia i follower in continuo aumento. Sui social mostra la biancheria intima e agli eventi mondani conquista tutti. Così mentre il pilota si allena, la influencer ...

Giulia De Lellis posa in intimo su IG - qualcuno nota : 'Basta Photoshop - non sei così alta' : Ennesima polemica social per Giulia De Lellis: la ragazza è stata presa di mira da alcuni pignoli followers per l'ipotetico uso di Photoshop nelle immagini che pubblica sul suo profilo Instagram. Sotto ad uno scatto che l'influencer ha pubblicato di recente in rete, sono apparsi una serie di commenti nei quali la si invita ad ammettere la sua vera altezza: secondo tanti, la romana aumenterebbe la sua statura soprattutto nelle foto in cui posa in ...

Giulia De Lellis sono scioccata per il successo del libro : Giulia De Lellis ha festeggiato il record di vendite del suo libro, “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza”, con oltre centomila copie. Un successo inaspettato per la diretta interessata, ha voluto condividere il traguardo raggiunto con i suoi follower. Le De Lellis si è detta scioccata e ha preparato i fan prima di dare la notizia: “So che farò del male a qualcuno ha spiegato nelle stories involontariamente e come sempre, so ...

