Giorgia Meloni | Sull' applauso negato a Liliana Segre non cambio idea Ma tutti

Giorgia Meloni - il coro canta il remix del discorso sulla “famiglia tradizionale” : il finale (col messaggio alla leader di FdI) è sorprendente : Il discorso in piazza San Giovanni di Giorgia Meloni (“sono donna, sono cristiana, sono una madre” in difesa, tra le altre cose, della famiglia tradizionale) è diventato “celebre” da quando ne è stata fatta una versione remix. La stessa leader di Fratelli d’Italia è stata accolta nei giorni scorsi, sul palco di Catania, dalla canzona e ha ironizzato: “Entro Natale uscirà il mio primo disco”. Il gruppo ...

Giorgia Meloni ha spiegato la questione dell'applauso alla Segre : "Nel contrasto dell'antisemitismo noi di Fratelli d'Italia siamo totalmente a disposizione e non da oggi" e "la senatrice Segre, per la quale ho un enorme rispetto, va protetta da tutta la società italiana, non ci sono divisioni su questo". Lo ha assicurato la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, in un'intervista al Corriere della Sera. La Meloni ha parlato di "chiara mistificazione" per le accuse per il mancato applauso in ...

Sondaggio Tecnè per Agenzia Dire - Matteo Salvini e Giorgia Meloni in orbita : dove volano Lega ed Fdi : Altro giro, altro Sondaggio, altro botto per il fronte sovranista. L'ultima rivelazione è quella firmata da Tecnè per Agenzia Dire. E i dati parlano chiaro. La Lega di Matteo Salvini nel giro di due settimane è salita di un ulteriore 1,3%, portandosi a un clamoroso 34,5 per cento. Cala ulteriormente

Giorgia Meloni meglio di Almirante - sfonda il 10% nei sondaggi e si trasferisce nel suo ufficio : Dopo aver «messo in sicurezza la destra», per Giorgia Meloni adesso è il momento di riportare - letteralmente - la Fiamma a casa. A Roma, in via della Scrofa. Civico 39. Già da qualche settimana la targhetta all' ingresso dello storico stabile che ha ospitato il Msi, An e Il Secolo d' Italia è ben v

Giorgia Meloni - la telefonata a Liliana Segre : "Le ho detto che Fratelli d'Italia è al suo fianco" : Giorgia Meloni non incontrerà di persona Liliana Segre ma l'ha "sentita al telefono" e "Fratelli d'Italia è assolutamente al suo fianco". Lo ha rivelato la stessa leader di Fratelli d'Italia arrivando a Eicma in Fieramilano a Rho. Nel pomeriggio Meloni parteciperà a un evento a Milano sui 30 anni da

Lilli Gruber a Propaganda Live elogia Giorgia Meloni : "Unica donna leader di un partito" : Lilli Gruber, ospite a Propaganda Live, su La7, elogia a sorpresa la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni: "Non condivido le sue idee ma è l'unica donna leader di un partito in questo bel Paese così femminista", ironizza la conduttrice di Otto e mezzo, sempre su La7. "E la Meloni fa bene a van

Matteo Salvini e Giorgia Meloni divisi in Toscana : la carta Ceccardi spacca il centrodestra? : Matteo Salvini ha dato ufficialmente il via alla campagna elettorale per strappare nel 2020 la Regione Toscana alla sinistra. Questa mattina, insieme ai consiglieri comunali della Lega, Salvini ha tenuto un incontro con i giornalisti a Palazzo Vecchio, dove si riunisce il Consiglio comunale fiorenti

Giorgia Meloni sono stata la babysitter della figlia di Fiorello : Giorgia Meloni è stata ospite del “Maurizio Costanzo Show” e nel corso dell’intervista, non ha parlato solo di politica ma anche di sé stessa e del suo passato, in particolare dei lavori che ha svolto quando era una ragazzina, prima di entrare in politica. La Meloni ha raccontato ancora una volta di aver lavorato come babysitter, in particolare a casa Fiorello. Che la ministra fosse stata la tata della figlia di Fiorello non è però una novità: ...

Giorgia Meloni racconto inedito da Maurizio Costanzo “A 18 anni ero la babysitter della bimba di Fiorello” : Un racconto particolare quello di Giorgia Meloni fatto durante il Maurizio Costanzo Show. Anche la leader incontrastata di Fratelli d’Italia, partito in forte ascesa negli ultimi sondaggi, è stata ospite, come Di Maio e Salvini, di Maurizio Costanzo. Quello che sicuramente ha più colpito i telespettatori è stato il racconto di Giorgia Meloni del suo passato e in particolare del suo lavoro quando era giovanissima prima di intraprendere la ...

Giorgia Meloni dice non a Mario Draghi al Quirinale : "Non contate sui nostri voti - chi è veramente" : Divisi da Mario Draghi. Da Fratelli d'Italia è Giorgia Meloni ad alzare la voce e avvertire Matteo Salvini: "A scanso di equivoci lo ribadisco: non contate sui nostri voti per l'elezione di Draghi alla presidenza della Repubblica". Risponde via Facebook, la leader di FdI, alla proposta lanciata dal

Giorgia Meloni da Maurzio Costanzo replica a Repubblica "Una medaglia se scrivono che sto con gli emarginati" : Da settimane Repubblica ha dato il via a una vera e propria battaglia nei confronti di Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d'Italia ha denunciato questo accadimento mediatico sulla sua pagina Twitter negli scorsi giorni, dopo gli articoli di Francesco Merlo e Natalia Aspesi. Per approfondire leggi

Giorgia Meloni - la pornostar Valentina Nappi provoca : «Se lei è cristiana io non ho mai fatto sesso…» : «Se Giorgia Meloni è cristiana, io non ho mai fatto sesso anale». Lo ha scritto su Twitter la pornostar italiana Valentina Nappi. Una provocazione senza peli sulla lingua quella della diva del porno che già in passato si era schierata politicamente. In quel caso aveva attaccato Matteo Salvini. Del leader della Lega aveva parlato in un’intervista a La Zanzara su Radio24. «Lui fomenta l’odio tra gli italiani, sono gli immigrati a stare male e fare ...

Maurizio Costanzo Show - ecco il Giorgia Dixit. La Meloni si trasforma (a sua insaputa) in Mara Maionchi : Giorgia Meloni si trasforma in Mara Maionchi. La metamorfosi è involontaria e avviene a sua insaputa nel corso del Maurizio Costanzo Show che, a sorpresa, ospita sul palco in rigorosa successione il duo Matteo Renzi-Teresa Bellanova e subito dopo la leader di Fratelli d’Italia.I primi ad entrare in scena sono l’ex premier e il ministro. La Meloni che resta in attesa dietro le quinte, ma le sue reazioni arrivano ugualmente a casa grazie ad un ...

Giorgia Meloni al Maurizio Costanzo Show : "Io presidente del Consiglio? Lo decideranno gli italiani" : Giorgia Meloni cresce sempre più nei sondaggi. Il gradimento personale raggiunge vette altissime tanto da posizionarsi poco sotto Matteo Salvini. Numeri che fanno ben sperare non solo per Fratelli d'Italia. Ospite al Maurizio Costanzo Show, la leader non ha negato ambizioni ben più elevate. Alla dom