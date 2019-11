Giappone | Tokyo pronta per la parata dell’Imperatore Naruhito

Nuova avventura per Honda - il Giapponese firma con il Vitesse : “adesso voglio le Olimpiadi di Tokyo 2020” : Il giapponese ha firmato un contratto con gli olandesi del Vitesse, il suo prossimo obiettivo adesso è partecipare alle Olimpiadi di Tokyo 2020 Si era proposto prima al Manchester United senza ricevere risposta, poi ha fatto la stessa cosa con il Vitesse, riuscendo questa volta a strappare un contratto fino al termine della stagione. Keisuke Honda riparte torna in campo dopo aver chiuso l’esperienza in Australia con il Melbourne ...

NordCorea lancia proiettili non identificati nel mare del Giappone. Tokyo conferma : La Corea del Nord ha effettuato oggi il lancio di due proiettili non identificati nel Mar del Giappone. Secondo lo stato maggiore congiunto delle Forze armate sudcoreane, "i proiettili sono stati lanciati da aree nella provincia di Pyongan Meridionale nel pomeriggio". conferma del lancio e' giunta anche dal ministero della Difesa giapponese, che pero' ritiene i proiettili non abbiano raggiunto la zona economica esclusiva del Giappone. Gli ...

Tokyo 2020 - in Giappone alle prossime Olimpiadi arrivano i taxi robot : Possiamo affermare che il Giappone è il posto migliore per le innovazioni tecnologiche, l'Asia orientale è una zona che ha attirato le economie occidentali, la manodopera a buon mercato ha spinto molte aziende occidentali a delocalizzare le proprie attività nel continente asiatico. Il Giappone nell'immediato dopoguerra è diventato una delle principali potenze mondiali sviluppando una serie di innovazioni tecnologiche che hanno rivoluzionato il ...

Olimpiadi Tokyo 2020 – Il nuovo stadio nazionale fra le bellezze della città : simbolo che unisce passato - presente e futuro del Giappone [GALLERY] : A Tokyo sta per essere completato il nuovo stadio nazionale in vista delle Olimpiadi 2020: un simbolo che unisce passato, presente e futuro del Giappone e si unisce alle altre meraviglie della città Nel 2020 i riflettori di tutto il mondo saranno puntati sulla capitale nipponica, sede degli attessimi giochi olimpici. Tra gli interventi messi in atto per rendere l’appuntamento sportivo indimenticabile, sono in fase avanzata i lavori di ...

Tokyo 2020 – Che disastro in Giappone : il Tifone Hagibis colpisce ancora - frane e cedimenti nel percorso della prova su strada di ciclismo : Il tigone Hagibis devasta il percorso della prova in linea su strada delle Olimpiadi di Tokyo 2020 Il Tifone Hagibis continua a fare disastri, coinvolgendo il mondo dello sport: dopo aver costretto gli organizzatori dei Mondiali di Rugby 2019 a cancellare diverse partite e gli organizzatori del Gp del Giappone di Formula 1 ad annullare qualsiasi attività in pista nel sabato di qualifiche, adesso si fionda sul mondo del ciclismo ...

Giappone - tifone Hagibis si abbatte su Tokyo : almeno 19 morti e oltre 100 feriti : E’ salito ad almeno 19 morti e 16 dispersi il bilancio, ancora provvisorio, del passaggio del supertifone Hagibis sul Giappone, lambendo la capitale Tokyo e provocando gigantesche alluvioni. Lo rende noto l’agenzia di stampa Kyodo, che azzarda anche un bilancio provvisorio di almeno 100 feriti. La macchina dei soccorsi è pienamente in moto e con imbarcazioni ed elicotteri si stanno raggiungendo tutte le zone alluvionate. Sono 228mila le case ...

Il tifone Hagibis è arrivato in Giappone e ora punta Tokyo. Foto e video : Nel Paese è massima allerta per quello che è considerato il tifone peggiore degli ultimi 60 anni. Ci sono già delle vittime

Il tifone Hagibis spaventa il Giappone : si abbatte su coste sud-ovest Tokyo [VIDEO] : Il tifone Hagibis ha raggiunto la prefettura di Shizuoka, a sud-ovest di Tokyo, e si sta dirigendo verso l’enorme area metropolitana, mentre il Giappone si prepara alla tempesta più grave degli ultimi 60 anni. Lo riferisce l’agenzia meteorologica nazionale (Jma). Il tifone Hagibis spaventa il Giappone: le impressionanti immagini dal distretto di Chiba [VIDEO] L'articolo Il tifone Hagibis spaventa il Giappone: si abbatte su coste ...

Terremoto Giappone : scossa di magnitudo 5 - 7 a Tokyo in allerta per il tifone : Una scossa di Terremoto magnitudo 5,7 ha colpito la prefettura Giapponese di Chiba, che include la periferia orientale di Tokyo e la penisola rurale di Boso, nella regione di Kanto. Lo riferisce l’agenzia di meteorologia del Giappone. Nessun altra informazione e’ disponibile al momento. La zona e’ in stato di allarme per l’arrivo del tifone Hagibis. L'articolo Terremoto Giappone: scossa di magnitudo 5,7 a Tokyo in allerta ...

Tifone Hagibis a breve sul Giappone - allerta massima a Tokyo : Tutto pronto, quasi, in Giappone per l'arrivo del temibile Tifone Hagibis che nelle scorse ore ha raggiunto la categoria 5 con venti di raffica fino a 315 km/h in pieno Pacifico occidentale. Grazie...

La Torre più famosa del Giappone : la Tokyo Tower - la seconda più alta del Paese : La Tokyo Tower, costruita nel 1958, è una delle torri più alte del mondo, assomiglia alla Torre Eiffel ed è seconda solo alla Tokyo Sky Tree che attualmente detiene il primato con i suoi 600 metri d'altezza. alta 333 metri, funge da antenna televisiva ed è un'ambita attrazione turistica. L'Osservatorio Principale è raggiungibile a piedi o in ascensore mentre dall'Osservatorio Speciale, a ben 250 metri d'altezza, è possibile ammirare il monte ...