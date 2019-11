Gianfranco Rotondi a un passo dall' addio a Forza Italia e Berlusconi | Non morirà

Fonte : liberoquotidiano

(Di domenica 10 novembre 2019) Subbuglio in. Le voci circa un possibile esodo verso Matteo Renzi eViva non sono soltanto voci. Magari non per andare necessariamente col fu rottamatore, ma in molti sono in uscita: l'infuocata riunione di venerdì ad Arcore lo dimostra. E tra chi non si nasconde c'è

Peteroquai : @grotondi @forza_italia Parlare alla peggior pancia come fa il Capo della Destra Italiana Non può essere condiviso… - DottVicidomini : Rotondi :Trenta anni fa cadeva il muro di Berlino.Storici all’amatriciana fanno dipendere da questo evento la fine… - mariavenera2 : RT @orientamentibla: Situazione sentimentale: ho rt Gianfranco Rotondi -