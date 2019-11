Giampiero Mughini a Stasera Italia sentenzia | ' Governo come Ridolini'

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 10 novembre 2019) "Una compagine che non ha nessun affetto reciproco, ma neanche un minimo linguaggio di base in comune": così esordisce il giornalista, interpellato sul comportamento delPd - 5Stelle. Dopo il servizio con le dichiarazioni di Franceschini sul fatto che l'esperienza Conte 2 sia nata per evitare che Salvini assumesse i pieni poteri, e soprattutto dopo che il ministro del Pd dichiara "La sinistra è viva e vegeta",commenta a bassa voce "Non so dove la vede, con quale binocolo", per poi continuare in maniera molto caustica: "È un patto fatto per impedire a Salvini di avere successo elettorale, ma questa alleanza non sta su nessun piede, non è neanche un tavolo che traballa, su qualunque cosa... Siamo a, si fa propaganda sulla tragediana". IlConte 2 e la sinistrana Mentre la giornalista Luisella Costamagna si ...

giuliabottini : Stasera Italia, Giampiero Mughini smonta i giallorossi: 'Cosa manca a Pd e M5s' - prestia_fabio : RT @StaseraItalia: 'Questa compagine di Governo non ha alcun rispetto reciproco, ma nemmeno un linguaggio di base in comune. Nella Prima R… - Profilo3Marco : RT @StaseraItalia: 'Questa compagine di Governo non ha alcun rispetto reciproco, ma nemmeno un linguaggio di base in comune. Nella Prima R… -