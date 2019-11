Gallinari e Melli vincono nella notte Nba | Belinelli al tappeto

Derby azzurro in Nba - Gallinari la spunta su Melli : Derby italiano nella notte Nba e a spuntarla e' Danilo Gallinari su Nicolo' Melli. Successo di Oklahoma City su New Orleans

Risultati NBA – Sprofondo rosso per Golden State - Antetokounmpo trascina i Bucks : Gallinari vince il derby con Melli : Ennesima sconfitta per Golden State al cospetto degli Hornets, Gallinari vince il derby con Melli mentre Philadelphia sbanca Portland Emozioni e spettacolo nella notte NBA, cominciata in anticipo con il derby tutto italiano tra Gallinari e Melli andato in scena alla Chesapeake Energy Arena di Oklahoma. Sono i Thunder a prendersi il successo al cospetto dei Pelicans, stesi con il punteggio di 115-104 al termine di una battaglia davvero ...

NBA 2019-2020 - i risultati della notte (29 ottobre) : 40 punti di James Harden trascinano i Rockets contro OKC (Gallinari 17). Ok gli Spurs di Belinelli - ko i Pelicans di Melli : Molte le cose da raccontare in questa notte NBA, ricca come al solito di spunti anche grazie alle 11 partite che si sono giocate. Vincono sul filo di lana i Detroit Pistons, che superano gli Indiana Pacers per 96-94 con tiro dell’overtime sbagliato da T.J. Warren. I Pistons raccolgono 19 punti e 12 rimbalzi da Christian Wood e 18 con 18 da Andre Drummond, mentre non bastano ai Pacers i 21 e 14 di Domantas Sabonis e i 15 con 11 assist ...