Forte maltempo in arrivo in Sicilia | è allerta arancione

Previsioni Meteo Aeronautica Militare : settimana di Forte maltempo - il bollettino fino al 16 novembre : Il bollettino del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare: le Previsioni Meteo per oggi, domani e prossimi giorni. Oggi al Nord cielo nuvoloso su Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e settori occidentali di Lombardia ed Emilia Romagna con possibilita’ di isolate e deboli piogge soprattutto nella seconda parte del giorno; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del settentrione. Al primo mattino e dopo il tramonto ...

Meteo - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : inizio settimana con Forte maltempo al sud - neve sulle Alpi : Previsioni del tempo in Italia fornite dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare. Lunedì 11 novembre NORD – cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni deboli, ma diffuse che da Liguria, basso Piemonte ed Emilia-Romagna coinvolgeranno dal pomeriggio il restante Settentrione ed assumeranno carattere temporalesco dalla sera sul settore friulano; nevicate dalle ore pomeridiane sui rilievi Alpini oltre i 1200-1300 metri, ...

Allerta Meteo - sarà un Sabato pomeriggio di Forte maltempo al Sud : il nowcasting e le previsioni per Domenica : Il maltempo che sta colpendo l’Italia si è spostato stamattina nelle Regioni del Sud dove si intensificherà nelle prossime ore. Oggi pomeriggio, infatti, forti piogge e temporali colpiranno Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia occidentale e gran parte della Sardegna. Qualche pioggia anche in Liguria e sull’arcipelago toscano, sull’isola d’Elba. I fenomeni più intensi, dopo aver colpito Malta in ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia - piogge intense e vento Forte : la regione dichiara lo stato emergenza : Il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, d’intesa con il governatore Massimiliano Fedriga, ha dichiarato lo stato di emergenza sul territorio regionale a decorrere da oggi, venerdì 8 novembre, conseguentemente all’urgente necessità di fronteggiare i danni derivanti dal Maltempo (piogge intense e vento forte), previsto dagli allerta regionali dei giorni scorsi, e di avviare ...

Allerta Meteo - serata di Forte maltempo al Sud : allarme alluvione a Salerno - forti temporali in Puglia - Calabria e Sicilia [LIVE] : Allerta Meteo – Il maltempo che sta colpendo l’Italia insiste in queste ore su gran parte del Paese, con forti piogge in Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Toscana, Umbria e Lazio. Ma oggi è stata unagiornata di forti piogge soprattutto in Campania, come ampiamente previsto: sono caduti ben 140mm a Baronissi, 118mm a Cava San Pietro, 103mm a Frassineto, 78mm a Cava de’Tirreni, 65mm a Ravello, 58mm a Mercato San Severino. Adesso ...

Previsioni meteo 6 novembre : Forte maltempo e crollo termico : Continua l'ondata di maltempo sull'Italia: secondo le Previsioni meteo di mercoledì 6 novembre è prevista pioggia su tutto il Paese, salvo qualche eccezione, a causa di una forte perturbazione. Allerta meteo arancione in Campania e Abruzzo, gialla in altre tredici regioni. Ovunque calano le temperature.Continua a leggere

Meteo : giornata di Forte maltempo - venti intensi e nubifragi : Meteo - Una nuova intensa perturbazione ha raggiunto l'Italia e sta portando rovesci e temporali a tratti intensi sul centro-nord. Allo stesso tempo, la perturbazione sta innescando fortissimi venti...

Allerta Meteo Estofex - Forte maltempo su Italia e Balcani : nubifragi e forte vento - rischio alluvioni lampo e tornado : Allerta Meteo – Dopo una breve pausa, il maltempo torna pesantemente a colpire l’Italia e i Balcani ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso i suoi avvisi. In particolare, livello 2 per l’Italia per nubifragi, forti raffiche di vento e in misura minore, tornado. Livello 2 per Croazia, Bosnia Erzegovina, Montenegro e Albania per nubifragi, forti raffiche di vento e in misura minore, tornado. Un livello 1 circonda le aree sopra ...

Maltempo - vento Forte a Imperia : ‘vola’ l’impalcatura del teatro : A causa del forte vento, è crollata nel pomeriggio la copertura dell’impalcatura installata intorno al teatro Cavour di via Cascione a Imperia, da mesi oggetto di lavori di ristrutturazione. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento centrale, intervenuti per rimuovere i detriti. Il crollo non ha causato feriti: il personale sanitario del 118 ha assistito e accompagnato in ospedale una donna in stato di choc che ha ...

Allerta Meteo - nuovo avviso della protezione civile per Martedì 5 Novembre : “Forte maltempo al Centro/Sud” : Allerta Meteo – Una nuova perturbazione atlantica determinerà, da domani, una ulteriore fase di maltempo sull’Italia, con precipitazioni localmente intense e venti forti sulle regioni Centro-meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore avviso ...

Previsioni Meteo Napoli : breve tregua del maltempo - ma domani tornerà la pioggia Forte e abbondante : Previsioni Meteo Napoli – Primo weekend di novembre all’insegna del maltempo sulla città partenopea. Peggioramento annunciato e puntualmente arrivato in questo inizio mese, con fase di maggiore criticità nel corso della giornata di ieri, domenica 3 novembre, quando sono accorsi i rovesci e i temporali più intensi, temporaneamente anche a carattere di nubifragio. Nella sola giornata di ieri si sono accumulati sul capoluogo campano una ...

Maltempo a Roma - allagamenti e alberi caduti dopo un Forte nubifragio. LE FOTO : Una violenta perturbazione ha colpito ieri, 3 novembre, la Capitale: alberi caduti, cornicioni e tegole pericolanti, auto in panne e numerose chiamate ai Vigili del fuoco. Tra le zone più colpite Portuense, Cinecittà, Tiburtina e Castelli Romani

Maltempo Toscana - Forte pioggia nel Pisano : danni e allagamenti in diverse zone della regione : Ancora interventi dei vigili del fuoco in Toscana dove il Maltempo sta colpendo l’intera regione. I vigili del fuoco sono impegnati da questa mattina per interventi nel Pisano nella zona di Cascina e VicoPisano per allagamenti e alberi pericolanti o finiti sulla sede stradale in seguito al Maltempo. Dalle ore 13.00 in poi gli interventi si sono spostati nella zona della città di Pisa, San Giuliano Terme e sul litorale per alberi ...

