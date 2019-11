Floriana Secondi furiosa a Domenica Live | “Esco dallo studio!”

Floriana Secondi : Nessun video hard con il mio ex - sono stata ricattata : Vincitrice del Grande Fratello 3, Floriana Secondi è stata coinvolta in uno scandalo: secondo quanto riportato, la romana sarebbe stata protagonista di un video hard finito on line. Ospite di Live! Non è la d’Urso, la donna ha smentito e spiegato di essere stata vittima del suo ex compagno, Daniele Pompili. Secondo quanto spiegato da alcuni siti, Floriana e Daniele sarebbero stati protagonisti di un filmino a luci rosse presentato da una serie ...

Floriana Secondi e il video a luci rosse - la ex gieffina vuota il sacco da Barbara D’Urso. La verità sorprende tutti : Anche voi avete sentito parlare del video a luci rosse che vedeva protagonista la ex vincitrice del Grande Fratello Floriana Secondi? Ebbene, non è vero nulla. È stata la stessa Floriana Secondi a raccontarlo a Live – Non è la D’Urso nella puntata andata in onda lunedì 4 novembre 2019. La voce del video per adulti della Secondi è circolata per un po’ ma la ex gieffina ha voluto smentire tutto mentre era ospite di Barbara D’Urso. Il video sarebbe ...

Floriana Secondi parla di matrimonio a La Vita in Diretta : caos in studio : A La Vita in Diretta si parla di matrimonio, Floriana Secondi scatena il caos Durante la pagina dedicata agli argomenti attuali a La Vita in Diretta, Lorella Cuccarini ha parlato con i suoi ospiti di matrimonio. In studio erano presenti Rosanna Banfi, Giovanni Terzi, Marta Flavi e Floriana Secondi. E sono state proprio alcune affermazioni […] L'articolo Floriana Secondi parla di matrimonio a La Vita in Diretta: caos in studio proviene da ...