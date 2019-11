Fed Cup 2019 | finale Australia-Francia 2-3 | decide il doppio a Perth | le transalpine

Finale Fed Cup – Mladenovic lascia 2 game a Tomljanovic - Barty rifila 2 bagel a Garcia : Australia-Francia è già 1-1 : Primi due singolari di Fed Cup senza storia fra Australia e Francia: Mladenovic lascia solo due game a Tomljanovic, Barty pareggia con un doppio bagel su Garcia Le prime due gare della Finale di Fed Cup hanno regalato un esito del tutto particolare. Le tenniste vincenti hanno perso appena due game in due match, entrambi lasciati da Kiki Mladenovic contro Ajla Tomljanovic nella gara d’apertura. La tennista francese ha portato subito in ...

Fed Cup 2019 - finale Australia-Francia 1-1 : Mladenovic e Barty si impongono nei primi due match a Perth : Si è conclusa nella nottata italiana la prima giornata della finale di Fed Cup 2019 di tennis a Perth (Australia). Il confronto tra le padrone di casa e la Francia è sul punteggio di 1-1. Pronostici rispettati, relativamente ai singolari andati in scena sul veloce della Rac Arena. Giova ricordare che questo sarà l’ultimo atto conclusivo con l’attuale formula perché dall’anno venturo anche la competizione femminile seguirà la ...

Fed Cup 2019 - finale Australia-Francia : Ashleigh Barty cerca l’ennesimo trionfo stagionale - Mladenovic e Garcia provano a sbarrarle il passo : Sul cemento outdoor della Perth Arena va in scena domani e domenica la finale della cinquantasettesima edizione della Fed Cup, il corrispettivo femminile della Coppa Davis. Dall’anno prossimo anche questa competizione cambierà format, in un modo simile a quello della Davis maschile, pertanto questa sarà l’ultima finale che si disputerà isolata dal resto della competizione. Le protagoniste saranno le padrone di casa dell’Australia e la Francia, ...

Fed Cup 2019 - Finale Australia-Francia : effettuato il sorteggio - apre Tomljanovic-Mladenovic. Calendario - programma - orari : Si è effettuato il sorteggio della Finale della Fed Cup 2019 di tennis, Australia e Francia si affronteranno nel weekend alla RAC Arena di Perth. Le oceaniche avranno il vantaggio di giocare in casa e andranno a caccia dell’ottavo successo nella storia (l’ultimo sigillo risale al 1974) mentre le transalpine cercheranno il colpaccio in trasferta per poter alzare al cielo la terza Insalatiera femminile a 16 anni dall’ultimo ...

Australia-Francia - Finale Fed Cup 2019 : dove vederla in tv e streaming. Orari e programma : La stagione del tennis femminile vive il suo ultimo atto. Nel weekend andrà in scena la Finale di Fed Cup 2019. In campo Australia e Francia e si giocherà sul cemento all’aperto a Perth. L’Australia punta tutto sulla numero uno del mondo e fresca vincitrice delle WTA Finals, Ashleigh Barty, che vuole chiudere il suo straordinario 2019 portando il suo paese ad un titolo che manca dal 1974. Insieme a lei ci saranno Ajla Tomljanovic, la ...

Finale Fed Cup 2019 - Australia-Francia : il calendario completo. Programma - orari e tv : Si disputa nel weekend l’ultima Finale di Fed Cup con il format che da 15 anni ha preso piede per il World Group I, e cioè quello che, similmente alla Coppa Davis che fu, prevede la Finale nella sede di una delle due squadre. Saranno Australia e Francia a giocarsi il titolo a Perth, e sarà una sfida che vedrà in campo la numero 1 del mondo, Ashleigh Barty, proveniente da un anno eccezionale culminato nella vittoria al Roland Garros, lo ...

Tennis - Finale Fed Cup 2019 : le convocate di Australia e Francia. Mladenovic e Garcia nella tana di Barty - Tomljanovic e Stosur : Sono state diramate le convocate di Australia e Francia per la Finale di Fed Cup in programma il 9 e 10 novembre alla RAC Arena di Perth. I due capitani non giocatori, Alicia Molik per la squadra padrone di casa e Julien Benneteau per quella ospite, hanno scelto cinque giocatrici a testa per quella che è l’ultima Finale della competizione prima di una riforma che la porterà a ritrovarsi con un format che fa un po’ il verso, con ...

Tennis - Fed Cup 2019 : le convocate di Australia e Francia. Mladenovic e Garcia nella tana di Barty - Tomljanovic e Stosur : Sono state diramate le convocate di Australia e Francia per la finale di Fed Cup in programma il 9 e 10 novembre alla RAC Arena di Perth. I due capitani non giocatori, Alicia Molik per la squadra padrone di casa e Julien Benneteau per quella ospite, hanno scelto cinque giocatrici a testa per quella che è l’ultima finale della competizione prima di una riforma che la porterà a ritrovarsi con un format che fa un po’ il verso, con ...

Tennis - Roger Federer rinuncia alla nuova ATP Cup. Ci sarà l’Italia con Berrettini e Fognini : Roger Federer salterà la ATP Cup 2020, il nuovo torneo a squadre che debutterà in Australia (Perth, Brisbane, Sidney) dal 3 al 12 gennaio. La risposta della ATP alla Coppa Davis esordirà dunque senza il fuoriclasse svizzero che anche questa settimana si è chiamato fuori dal Masters 1000 di Parigi Bercy per ricaricarsi in vista delle Finals. Il motivo della sua assenza è molto semplice: vuole passare del tempo con la sua famiglia prima degli ...

ATP Cup – Roger Federer dà forfait per ‘motivi familiari’ : Svizzera squalificata : Gli organizzatori dell’ATP Cup hanno annunciato il forfait di Roger Federer dalla prima edizione del nuovo torneo: Svizzera squalificata La prima edizione della ATP Cup perde uno dei suoi principali protagonisti. Tramite un tweet gli organizzatori del torneo hanno reso noto che, a causa di ‘motivi familiari’, Roger Federer non prenderà parte al neonato torneo che si terrà in Australia dal 3 al 12 gennaio 2020. Federer, ...

Fed Cup 2020 : Italia inserita nel girone in Estonia. Ucraina e Croazia le rivali più pericolose : E’ andato in scena quest’oggi il pre-sorteggio della Federazione Internazionale Tennis, necessario per suddividere i 13 Paesi presenti ai raggruppamenti zonali previsti della Fed Cup 2020. L’Italia di Tathiana Garbin è stata inserita nella Pool B, che si terrà in Estonia, per l’esattezza a Tallinn, dal 3 al 9 febbraio. Le avversarie saranno Ucraina, Croazia, Austria, Estonia, Bulgaria e Grecia (presenti nel Gruppo I della zona ...