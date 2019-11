Ex Ilva tra l’attesa del tribunale di Milano e la trattativa di Conte Gli scenari per la

Ex Ilva - Lezzi : “Io insultata dai giornalisti - mi hanno dato della commessa frustrata e sbatti-tappeti. Portate rispetto” : “Sul caso Ilva sono stata insultata da alcuni illuminati giornalisti. Mi hanno dato della commessa frustrata, sbatti-tappeti, povera dipendente di un’aziendina, rancorosa e vendicativa. Portate rispetto, perché offendete tutti quei lavoratori che hanno mantenuto i vostri giornalini o giornaloni”. A dirlo, in un video su Facebook, l’ex ministra per il Sud del M5s, Barbara Lezzi. Che ha spiegato: “Io, in Cdm, mi ero ...

Sondaggio Izi - dopo crisi Ilva il centrodestra vola : vicino al 49 % : Il centrodestra, dopo il voto in Umbria e pochi giorni dopo l'inizio della crisi per l'ex Ilva, sembra continuare il trend positivo degli ultimi tempi e si avvicinerebbe sempre più, in caso di elezioni, verso la maggioranza. A fotografare questi dati è stato l'Izi, istituto di ricerca indipendente diretto da Giacomo Spaini. Cresce il centrodestra I partiti della coalizione di centrodestra continuano a guadagnare consenso nei sondaggi politici. ...

Ilva. Si scontrano due diritti costituzionali : il lavoro e la salute : Certamente la visita del Presidente del Consiglio agli stabilimenti dell’Ilva sottolinea la drammaticità della vicenda. Di Zingaretti non v’è traccia, almeno per ora. La Tragedia dell’Ilva richiama un groviglio di questioni e di responsabilità che bisognerebbe cercare di dipanare se si vuole trovare una soluzione alla terribile questione ambientale e sociale che essa ha suscitato. Non è ...

Ex?Ilva : trattativa in salita tra governo e Mittal. Commissari pronti a impugnare il recesso - Lunedì nuovo incontro con Conte : Resta alta la tensione sulle sorti dello stabilimento pugliese. E monta anche la preoccupazione tra i fornitori dell’ex Ilva che preparano la messa in mora della multinazionale dell’acciaio per le fatture scadute e non pagate, relative a prestazioni di lavoro nella fabbrica

Ex Ilva : Meloni - ‘Italia mantenga impegni o stop da investitori stranieri’ : Roma, 9 nov. (Adnkronos) – “Con il tema dello scudo penale è stato fatto un altro grande errore, quello di offrire un alibi nel caso in cui Arcelor Mittal avesse come obiettivo quello di uscire dalla produzione di Ilva”. Così Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, in una dichiarazione riportata da Rainews 24. “Penso che in generale -aggiunge- sia un errore se lo Stato italiano non mantiene i propri ...

Ilva - scudo penale divide il governo. Di Maio : “È un distrattore di massa”. Delrio : “Va approvato” : Sul dossier dell'ex Ilva di Taranto rimane il no del M5s alla reintroduzione dello scudo penale in Parlamento. Delrio (Pd): "Non si può mettere sullo stesso piano il destino di ventimila lavoratori e un emendamentino". Per Di Maio la questione dell'immunità penale è solo "un distrattore di massa".Continua a leggere

Ex Ilva - ipotesi intervento Cdp o scissione tra Mittal e commissari : Gabriele Laganà Secondo indiscrezioni di stampa è stata riaperta la dataroom dell’ex Ilva. ipotesi intervento della Cdp o una divisione del gruppo siderurgico Forse ci potrebbero essere novità, anche importanti, sul futuro dell’ex Ilva di Taranto, il più grande centro di produzione dell’acciaio in Europa. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, è stata riaperta la dataroom, dove sono depositati i dati più sensibili ...

Ex Ilva - Cazzola choc : “Taranto uccisa dalle Procure - lì c’è una magistratura famelica. Anche questa menata dei bambini che muoiono…” : “L’Ilva di Taranto l’hanno uccisa le Procure, non è che l’ha uccisa qualcun altro. Anche ‘sta menata dei bambini che muoiono… Non sono mai state date delle statistiche. Bisognerebbe andare a vedere le condizioni dei bambini dove non c’è la siderurgia, che muoiono di fame e di sete”. Sono le parole choc pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta” (Radio Cusano Campus) ...

Ex Ilva - Conte incontra gli operai in fabbrica : l’applauso dei lavoratori al premier : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha incontrato i lavoratori dell’ex Ilva di Taranto per un confronto sul futuro dell’azienda. All’ingresso nella sala allestita per il consiglio di fabbrica, è partito l’applauso all’indirizzo di Conte, che poi ha ascoltato i dipendenti ed è intervenuto annunciando una “battaglia legale durissima se ArcelorMittal se ne va”. L'articolo Ex Ilva, Conte incontra ...

Ex Ilva : Di Maio - 'scudo penale distrattore di massa - serve unità politica' : Roma, 9 nov. (Adnkronos) - "Arcelor Mittal ci ha detto che licenzia cinquemila dipendenti anche con lo scudo penale, quindi questa tema è un distrattore di massa". Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un'intervista al Giornale radio Rai. "Non esiste -ha aggiunto- un'impresa ch

Ex Ilva : Di Maio - ‘scudo penale distrattore di massa - serve unità politica’ : Roma, 9 nov. (Adnkronos) – “Arcelor Mittal ci ha detto che licenzia cinquemila dipendenti anche con lo scudo penale, quindi questa tema è un distrattore di massa”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un’intervista al Giornale radio Rai.“Non esiste -ha aggiunto- un’impresa che sbaglia i conti, fa pagare le cambiali che ha firmato allo Stato. Se le paga lei e deve rispettare i ...

Ilva allo Stato - no di Gualtieri : il governo tratta con Arcelor : Giuseppe Conte è corso a Taranto per mettere la faccia sulla crisi dell'ex Ilva. E dimostrare che «il governo c'è» e «non permetterà mai che...

Ilva allo Stato - no di Gualtieri : il governo tratta con Arcelor : Giuseppe Conte è corso a Taranto per mettere la faccia sulla crisi dell'ex Ilva. E dimostrare che «il governo c'è» e «non permetterà mai che...

Accordi&Disaccordi (Nove) - Travaglio : “Ex Ilva - Arcelor Mittal vuole lo scudo penale per tutelarsi in futuro” : Nel suo intervento settimanale in “Accordi&Disaccordi”, il talk show politico condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi in onda su Nove tutti i venerdì alle 22.45, Marco Travaglio commenta quello che sta accadendo a Taranto dopo che il 4 novembre il colosso dell’acciaio Arcelor Mittal ha annunciato il ritiro dall’ex Ilva mettendo a rischio 10mila posti di lavoro. “Si è violata la legalità mettendo lo scudo penale, ...