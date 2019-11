European Film Awards 2019 nominations italiane | Il Traditore | Selfie e La scomparsa di

Fonte : spettacoloitaliano

(Di domenica 10 novembre 2019), l'Italia riceve 4 nomination per "Il. "" e "Ladi mia madre" candidati come miglior documentario europeo LaAcademy in collaborazione EFA production hanno diffuso, durante il Festival de Cine de Sevilla tenutosi ieri, leufficiali della 32aesima edizione degli EFA Pierfrancesco Favino candidato come miglior attore europeo agli EFA ...

THR : Roman Polanski, Pedro Almodovar and Marco Bellocchio lead European Film Award noms - infoitcultura : European Film Awards 2019: Il traditore di Marco Bellocchio in corsa per l'Italia. Ecco tutte le nomination - 3cinematographe : #IlTraditoreFilm di #MarcoBellocchio punta agli @EuroFilmAwards! @01Distribution @pfavino -