Euro 2020 | qualificazioni | Italia-Armenia in tv lunedì 18 novembre su Rai 1

Pallanuoto - Euro Cup 2019-2020 : altra vittoria e semifinale raggiunta per l’AN Brescia : Saranno addirittura due le compagini italiane al via delle semifinali dell’Euro Cup di Pallanuoto 2019-2020. Dopo l’impresa pomeridiana dell’Ortigia, in serata l’AN Brescia ha confermato il risultato dell’andata in casa, imponendosi anche in trasferta nel quarto di finale di ritorno con il Miskolc per 11-10. Tutto facile per la compagine di Sandro Bovo che poteva gestire il 17-10 della Mompiano. Ancora una volta ...

Pallanuoto - Euro Cup 2019-2020 : impresa Ortigia! I siciliani volano in semifinale : Altro giro, altra impresa. Per la seconda annata di fila l’Ortigia continua a stupire e vola in semifinale nella seconda competizione per importanza a livello continentale nella Pallanuoto maschile: l’Euro Cup. I siciliani, che avevano pareggiato per 9-9 nell’andata dei quarti di finale in casa con il Vouliagmeni, oggi sono riusciti a ribaltare il pronostico battendo i greci in trasferta per 7-6 al termine di un match ...

Qualificazioni ad Euro 2020 : le novità nelle convocazioni di Roberto Mancini : Ci sono tre importanti novità nella Nazionale del Mancio. Si tratta della prima convocazione in azzurro per il centrocampista della

Basket - Eurolega 2019-2020 : tutti i risultati di oggi (8 Novembre). Vince il Barcellona - il CSKA sconfitto in Francia nei secondi finali : Dopo i cinque match giocati nella giornata di ieri, tra i quali la vittoria dell’Olimpia Milano contro il Baskonia, in data odierna si sono disputate le altre quattro partite valide per la settima giornata di Eurolega 2019-2020. Torna alla vittoria il Barcellona, mentre il CSKA Mosca viene sconfitto a Villeurbanne negli ultimi secondi di gioco; successi interni per Fenerbahce e Panathinaikos. Andiamo a vedere nel dettaglio quanto accaduto ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : tutti i risultati di oggi (8 Novembre). Vince il Barcellona - il CSKA sconfitto in Francia a fil di sirena : Dopo i cinque match giocati nella giornata di ieri, tra i quali la vittoria dell’Olimpia Milano contro il Baskonia, in data odierna si sono disputate le altre quattro partite valide per la settima giornata di Eurolega 2019-2020. Torna alla vittoria il Barcellona, mentre il CSKA Mosca viene sconfitto a Villeurbanne a fil di sirena; successi interni per Fenerbahce e Panathinaikos.Andiamo a vedere nel dettaglio quanto accaduto in ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : tutti i risultati di oggi (8 Novembre). Vince il Barcellona - il CSKA sconfitto in Francia a fil di sirena : Dopo i cinque match giocati nella giornata di ieri, tra i quali la vittoria dell’Olimpia Milano contro il Baskonia, in data odierna si sono disputate le altre quattro partite valide per la settima giornata di Eurolega 2019-2020. Torna alla vittoria il Barcellona, mentre il CSKA Mosca viene sconfitto a Villeurbanne a fil di sirena; successi interni per Fenerbahce e Panathinaikos. Andiamo a vedere nel dettaglio quanto accaduto in ...

Qualificazioni Europei 2020 : i convocati dell’Italia per Bosnia e Armenia. Mancini chiama Cistana - Orsolini e Castrovilli - tornano Berardi e Zaniolo. Out Balotelli : La Nazionale italiana di calcio di Roberto Mancini tornerà protagonista nuovamente per le Qualificazioni agli Europei 2020. Gli azzurri, che già hanno conquistato il pass per la fase finale continentale grazie al successo all’Olimpico di Roma contro la Grecia, chiudono il loro percorso affrontando la Bosnia Erzegovina (venerdì 15 novembre allo Stadio ‘Bilino Poje’ di Zenica, ore 20.45) e l’Armenia (lunedì 18 novembre allo Stadio ‘Renzo ...

Partita Iva 2020 : regime forfettario - le mosse del governo oltre 65 mila Euro : Partita Iva 2020: regime forfettario, le mosse del governo oltre 65 mila euro Secondo l’associazione dei commercialisti la prossima Legge di Bilancio penalizza fortemente le Partite Iva: imprese e lavoratori autonomi fanno da “bancomat” per il governo, l’accusa delle associazioni di categoria. Vigili del Fuoco morti in servizio ad Alessandria: chi erano le tre vittime Partita Iva 2020: imprese e autonomi “nel mirino” del governo Il ...

Europa League 2019-2020 : risultati 7 novembre. Roma e Lazio perdono allo scadere - a valanga le spagnole : Quarta giornata per l’Europa League in questo giovedì 7 novembre: si avviano al momento decisivo i gironi, con i prossimi due turni che decideranno ovviamente le qualificati ai sedicesimi di finale, quando inizierà la fase ad eliminazione diretta. Giornata nera, con un minuto in comune, il 94′, per le due compagini italiane presenti: Roma e Lazio. Entrambe le squadre capitoline infatti perdono allo scadere e rischiano di grosso: i ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : tutti i risultati di oggi (7 novembre). Milano vince ancora. Bene Real Madrid ed Anadolu Efes : E’ un’altra grande notte per l’Olimpia Milano, che si trova, in attesa dei match di CSKA Mosca e Barcellona, in testa alla classifica in solitaria. Sesta vittoria consecutiva per la squadra di Ettore Messina, che supera al Forum il Baskonia Vitoria per 81-74 grazie soprattutto ad un Amedeo Della Valle da 15 punti. Continua a vincere anche il Maccabi Tel Aviv, che ottiene il quinto successo consecutivo dominando in casa contro l’Alba ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : tutti i risultati di oggi (7 novembre). Milano vince ancora. Bene Real Madrid ed Anadolu Efes : E’ un’altra grande notte per l’Olimpia Milano, che si trova, in attesa dei match di CSKA Mosca e Barcellona, in testa alla classifica in solitaria. Sesta vittoria consecutiva per la squadra di Ettore Messina, che supera al Forum il Baskonia Vitoria per 81-74 grazie soprattutto ad un Amedeo Della Valle da 15 punti. Continua a vincere anche il Maccabi Tel Aviv, che ottiene il quinto successo consecutivo dominando in casa contro ...

Calcio - Europa League 2019-2020 : Fazio segna e si fa autogol - la Roma esce sconfitta 2-1 in casa del Borussia Monchengladbach allo scadere : Doveva essere la partita della rivincita, invece è arrivata un’altra clamorosa beffa. Dopo il rigore inventato all’Olimpico, la Roma esce addirittura sconfitta in terra tedesca allo scadere. Nella casa della leader della Bundesliga, il Borussia Monchengladbach, i giallorossi nella quarta giornata dell’Europa League 2019-2020 vengono beffati al 95′ (2-1 il risultato) e ora sono addirittura terzi nel Gruppo J, a rischio ...

Olimpia Milano-Baskonia Vitoria 81-74 - Eurolega basket 2019-2020 : sesta vittoria consecutiva e primo posto difeso! Show di Della Valle! : sesta vittoria consecutiva per l’Olimpia Milano in Eurolega. Al Mediolanum Forum il sodalizio meneghino batte i baschi Della Kirolbet Baskonia Vitoria, trascinato da un Della Valle a dir poco dominante nel quarto quarto. Con questo successo, inoltre, i ragazzi di coach Ettore Messina restano in testa alla classifica Della massima competizione continentale. Parte meglio Milano che, in apertura di match, piazza subito un parziale di ...

Olimpia Milano-Baskonia Vitoria 81-74 - Eurolega basket 2019-2020 : sesta vittoria consecutiva e primo posto difeso! Show di Della Valle! : sesta vittoria consecutiva per l’Olimpia Milano in Eurolega. Al Mediolanum Forum il sodalizio meneghino batte i baschi Della Kirolbet Baskonia Vitoria, trascinato da un Della Valle a dir poco dominante nel quarto quarto. Con questo successo, inoltre, i ragazzi di coach Ettore Messina restano in testa alla classifica Della massima competizione continentale. Parte meglio Milano che, in apertura di match, piazza subito un parziale di 7-0. Il ...