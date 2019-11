Esplode ordigno artigianale | feriti 5 militari italiani in Iraq

Il Segreto - spoiler episodi 4 e 5 novembre : un ordigno Esplode alle nozze di Mesia : Molti colpi di scena terranno con il fiato sospeso i fan de Il Segreto negli episodi in onda il 4 e 5 novembre su Canale 5, nel consueto orario delle 16:10, dove si vedrà che tutto sarà pronto per il matrimonio di Fernando e Maria Elena. I due convoleranno a nozze proprio a Puente Viejo e, mentre la cerimonia nuziale si svolgerà senza intoppi, al ricevimento organizzato per festeggiare l'evento succederà invece qualcosa di imprevisto. Lo scoppio ...

Il Segreto anticipazioni al 9 novembre : Severo non si accorda - l'ordigno Esplode comunque : Si scatenerà una vera e propria guerra tra Francisca Montenegro e Severo Santacruz. Nelle puntate de Il Segreto in onda in Italia dal 3 al 9 novembre lo scontro tra i due provocherà non pochi danni agli abitanti di Puente Viejo. Come il pubblico ha già visto, l'uomo ritiene la matriarca responsabile del fallimento della sua attività e vorrà vendicarsi. Dal canto suo la donna terrà alzata la guardia perché teme le azioni dell'uomo. Quest'ultimo, ...

Boato e tremori tra Messina e Reggio Calabria come un terremoto - Esplode ordigno in mare : Intensi boati e tremori sono stati avvertiti oggi 29 ottobre 2019, precisamente alle 11.54, sullo Stretto di Messina, tra Messina e Reggio Calabria. Chiariamo subito che non si è trattato di una...

Napoli - ordigno Esplode davanti nota cioccolateria a Mergellina. In azione due ragazzi di 12 e 17 anni. Hanno filmato il raid : «Una bravata» : Questa notte, intorno alla mezzanotte, in via Giordano Bruno a Napoli, zona Mergellina, ignoti Hanno fatto esplodere un ordigno artigianale (forse un grosso petardo) davanti ad una nota...

Asti - ordigno Esplode vicino al tribunale. Cartello con minacce a quattro magistrati : “Vi faremo morire tutti” : Un ordigno, molto probabilmente una bomba carta, è esplosa vicino a un ingresso secondario del palazzo di giustizia di Asti nelle prime ore di oggi, 7 ottobre, in un angolo al riparo dalle telecamere della videosorveglianza. Poco distante di lì c’era un Cartello rivolto a quattro magistrati: “Vi faremo morire tutti”. “Si è trattato di un gesto dimostrativo che non ha provocato danni”, ha dichiarato Giancarlo Girolami, presidente del tribunale ...

Asti - ordigno Esplode nella notte vicino al tribunale : trovato anche un cartello con minacce : Un ordigno rudimentale è esploso nella notte ad Asti nei pressi dell'archivio di Stato e del tribunale. Danneggiata la pavimentazione vicino alla cancellata di Via Galimberti. La polizia indaga sul gesto intimidatorio e sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Non si registrano feriti.Continua a leggere