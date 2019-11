Equitazione | Coppa del Mondo salto Verona 2019 | il britannico Scott Brash trionfa a

Fonte : oasport

(Di domenica 10 novembre 2019) Ultima giornata di spettacolo a, in occasione di Fieracavalli, con la gara dideldiostacoliche ha visto accedere al jump-off sedici dei 38 binomi al via, con il miglior tempo messo a segno da Filippo Marco Bologni, su Sedik Milano Quilazio con il tempo 75.39 secondi. Fuori invece alcuni nomi illustri, come ad esempio il tedesco Daniel Deusser, solamente 22esimo, ma anche lo svizzero Martin Fuchs, 24esimo. Eliminato anche Alberto Zorzi, 17esimo. Nello spareggio emerge dunque il talento del, ultimo a scendere in pista, che insieme al suo Hello M’Lady forma il cronometro dopo 35.55 secondi, imponendosi così davanti all’irlandese Darragh Kenny, fermo a 36.06 secondi, su Romeo, con il podio completato dallo svizzero Steve Guerdat, su Alamo. Primo degli italiani Emanuele Gaudiano, quarto su Chalou. CLICCA QUI PER I ...

