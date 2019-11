Eplode ordigno in Iraq | 5 soldati italiani feriti Procura italiana indaga per terrorismo

Fonte : ilfogliettone

(Di domenica 10 novembre 2019) Cinquesono rimastiquesta mattina nell'esplosione di unartigianale in. Tre dei cinque militari versano in condizioni gravi ma non sono in pericolo di vita. Nella mattinata di oggi unesplosivo artigianale "è detonato al passaggio di un team misto di Forze Speciali italiane in", fa sapere lo Stato Maggiore della Difesa che informa che il team stava svolgendo attività di mentoring and training a beneficio delle Forze di Sicurezza irachene impegnate nella lotta al Daesh.I cinque militari coinvolti dall`esplosione sono stati prontamente soccorsi - prosegue lo Stato Maggiore della Difesa - evacuati con elicotteri USA facenti parte della coalizione e trasportati in un ospedale Role 3 dove stanno ricevendo le cure del caso", aggiungendo che le famiglie dei militari sono state informate. Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, segue con ...

ilfogliettone : Eplode un ordigno in Iraq, 5 soldati italiani feriti. Procura italiana indaga per terrorismo -… -