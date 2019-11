Emergenza incendi in Australia : almeno 3 morti e migliaia di sfollati : Emergenza incendi in Australia orientale: il bilancio è salito a 3 vittime e migliaia di persone sono state costrette a lasciare le proprie case. Oltre 100 roghi stanno ancora bruciando in New South Wales e Queensland. Il premier ha annunciato che potrebbe inviare l’esercito, in rinforzo ai 1.300 vigili del fuoco già impegnati a spegnere le fiamme nei due Stati. Sul posto anche centinaia di civili volontari. I pompieri si preparano ad ...

Emergenza incendi - mai così tanti in Australia : oltre 80 roghi - mille chilometri di fuoco : Non solo la California è colpita dagli incendi, anche in Australia è allarme rosso: secondo le autorità un numero senza precedenti di incendi boschivi sta colpendo lo stato del New South Wales, nel sud est del Paese. Più di 80 roghi, alimentati da forti venti e da una temperatura di 35 gradi, stanno bruciando diverse aree, molte delle quali già colpite dalla siccità. Numerose sono le persone intrappolate nelle loro case e le autorità non sono in ...

Emergenza incendi in Australia : 3 morti - decine di feriti - centinaia di abitazioni distrutte [FOTO] : Gli incendi in Australia sono responsabili di almeno tre morti, decine di feriti e 150 abitazioni distrutte. Ormai si parla di “Emergenza senza precedenti” in vaste aree della parte orientale dell’Australia. I media riferiscono di una vittima, trovata dai vigili del fuoco all’interno di un’auto incendiata vicino Glen Innes, a nord di Sydney. Nella stessa regione, una donna è stata tratta in salvo dai pompieri, ma è morta ...

Emergenza incendi in Australia : roghi “senza precedenti” : Emergenza incendi in Australia. Un numero “senza precedenti” di incendi boschivi minaccia ampie aree del New South Wales e del Queensland, denunciano le autorità. Nel New South Wales, nel sudest, gli incendi sono più di 90, molti in aree colpite dalla siccità, fa sapere il Rural Fire Service (Rfs). Le fiamme sono alimentate da raffiche di vento. Le autorità parlano di “diverse case” distrutte e ci sarebbero persone ...

Emergenza incendi in California : dichiarato l’allarme rosso estremo per la prima volta - oltre 200mila persone in fuga : oltre 200mila persone hanno dovuto lasciare le proprie case per fuggire dagli incendi che da giorni divampano in California. I vigili del fuoco lavorano ininterrottamente ma i forti venti – fino a 128 km orari – alimentano le fiamme, tanto che è stato lanciato un allarme rosso (“Extreme Red Flag“), per la prima volta. Si registrano vasti blackout e vari edifici distrutti. Il governatore della California, Gavin Newsom, ha ...

California - stato di Emergenza per gli incendi : le immagini sembrano quelle di un film apocalittico : Le fiamme non danno pace alla California, dove ormai la situazione critica ha fatto scattare lo stato di emergenza. Il governatore Gavin Newsom si impegna a usare “ogni risorsa a disposizione” per combattere gli incendi, per i quali sono state evacuate 200mila persone. Alcuni testimoni riferiscono di una “apocalisse”, di qualcosa “mai visto prima”. I forti venti stanno rendendo difficile gli sforzi dei ...

Emergenza incendi in California : Los Angeles in fiamme - anche Schwarzenegger tra gli evacuati : Prosegue l’Emergenza incendi in California: Los Angeles è assediata dalle fiamme, contro le quali lottano ininterrottamente oltre mille vigili del fuoco. I roghi nei pressi del Getty Museum hanno costretto all’evacuazione di migliaia di persone, tra le quali, oltre alla stella dell’Nba LeBron James, anche l’attore ed ex governatore dello Stato, Arnold Schwarzenegger, costretto ad abbandonare la sua abitazione insieme alla ...

Emergenza incendi in California : venti da uragano alimentano le fiamme - 200mila evacuati e scosse di terremoto : La California è assediata dagli incendi: le fiamme divampano, alimentate da forti venti, nella regione a nord di San Francisco, inclusa la zona rinomata in tutto il mondo per la produzione di vino. Sono ormai quasi 200mila le persone evacuate dalle loro case, mentre un vigile del fuoco è rimasto gravemente ferito. Il Kincade Fire nelle scorse era considerato contenuto solo al 5% e le sue dimensioni sono quasi raddoppiate tra il pomeriggio e la ...

Emergenza incendi in California - vento forte e assenza di piogge : “Andate al sicuro il più presto possibile” [FOTO] : “Questi incendi a Los Angeles non sono uno scherzo. Ho dovuto lasciare in Emergenza la mia casa e sono andato in giro con la mia famiglia cercando una stanza“, “alla fine ho trovato un posto dove stare! Folle notte! Prego per tutte le famiglie nell’area che possano essere colpite da questi incendi ora! Per favore andate al sicuro il più presto possibile“: lo ha scritto su Twitter il campione di basket LeBron James, ...

In California è stato dichiarato lo stato di Emergenza per i grossi incendi : Domenica, il governatore della California Gavin Newsom ha dichiarato lo stato di emergenza in tutto lo stato per i grossi incendi che negli ultimi giorni hanno costretto più di 200.000 persone a lasciare le proprie case. Gli incendi più gravi

Emergenza incendi in California : oltre 90mila evacuati a Sonoma - vasti blackout nel nord [FOTO] : Secondo il Los Angeles Times oltre 90mila persone sono state costrette all’evacuazione nella contea di Sonoma, in California, a causa del “Kincade Fire“: è scattato anche un vasto black-out che sta lasciando al buio 940mila utenze nel nord dello Stato, per scongiurare i rischi relativi al vento, che potrebbe abbattere i cavi dell’alta tensione, provocando ulteriori incendi. Circa 2 milioni di persone rischiano di rimanere ...

Emergenza incendi in California : 15.000 strutture minacciate - verso taglio della corrente a 2 - 5 milioni di persone : In migliaia fuggono dalle fiamme in California dove i vigili del fuoco, per il secondo giorno consecutivo, faticano a tenere sotto controllo gli incendi che hanno portato all’evacuazione di 50.000 residenti nei sobborghi a nord di Los Angeles. Le fiamme minacciano 15.000 strutture tra abitazioni e attività commerciali. Solo il 5% degli incendi risulta al momento sotto controllo. La Pacific Gas & Electric (Pg&E) ha annunciato che, a ...

Incendi in California : Emergenza in diverse aree dello Stato - 50mila evacuati : Circa 50mila persone sono state costrette ad abbandonare le loro case in California: vasti Incendi stanno divampando in diverse aree. Il “Tick Fire” ha bruciato circa tremila acri di terreno nella zona di ‘Agua Dulce’. Ben 500 i vigili del fuoco impegnati per domare le fiamme, mentre elicotteri e autocisterne stanno trasportando acqua. Centinaia di abitanti sono stati evacuati anche dalla contea di Sonoma, nel nord della ...