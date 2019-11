Elezioni Spagna | i partiti spingono al voto in nome della “stabilità politica” Ma

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 10 novembre 2019) Per la quarta volta in quattro anni, latorna alin cerca di quella stabilità politica invocata dai leader dei principaliche, però, nell’ultimo anno hanno dimostrato di non essere in grado di creare un’alleanza di governo che garantisca la maggioranza parlamentare e, quindi, la governabilità. I 37 milioni di aventi diritto si recheranno alle urne dalle 9 alle 20 di domenica nel tentativo di smentire le previsioni dei sondaggi che preannunciano una nuova situazione di stallo, con il Partito Socialista di Pedro Sanchez ancora prima formazione non in grado, però, di trovare l’accordo con Podemos e altre forze per arrivare alla soglia dei 176 seggi necessari a governare con una maggioranza. Intanto, il partito filofranchista Vox aumenta i propri consensi e punta ad affermarsi come terza forza del panorama politico spagnolo. Una crescita che, scrive El ...

SkyTG24 : Elezioni Spagna, oggi urne aperte per la quarta volta in 4 anni - GiovanniToti : Ritengo che dare la parola ai cittadini, anche in scenari politici complicati come quello spagnolo, sia l'unica str… - GiovanniToti : La #Spagna oggi torna al voto perché non riesce a formare un #Governo stabile. Sono le quarte elezioni in quattro a… -