EICMA 2019 Le occasioni di acquisto al Temporary Bikers Shop

EICMA 2019/ L'area Motolive scalda il weekend del salone : Lo spettacolo di EICMA non finisce dentro i padiglioni di Fiera Milano-Rho: c'è anche l'adrenalina offerta dalL'area esterna Motolive

Le moto più incredibili di EICMA 2019 : Dopo la nostra rassegna sulle moto elettriche, che in questa rassegna dell’Eicma 2019 la fanno veramente da padrone, nel seguente articolo ci occuperemo di tutte le due ruote che ci hanno colpito e incuriosito girando tra gli stand della fiera milanese dedicata alle due ruote. Aston Martin AMB 001 Non possiamo non iniziare la nostra rassegna se non con lei: l’Aston Martin AMB 001, ossia la prima moto della casa inglese di Gaydon, ...

EICMA 2019 : tutte le novità di Bad Bike - pioniere delle Ebike con gomme fat : Dalla vendutissima Bad al monopattino di ultima generazione, le principali novità dell'azienda italiana specializzata nella...

EICMA 2019 – Scrambler Ducati presenta una nuova versione e due inediti concept [GALLERY] : Anteprima mondiale per il pubblico del nuovo Scrambler® Icon Dark presentato alla Ducati World Première 2020. Si chiamano “Motard” e “DesertX” i due inediti concept Scrambler® pensati dalla Brand Unit Scrambler® e realizzati dal Centro Stile Ducati In pieno svolgimento alla fiera di Milano-Rho la 77a edizione di EICMA, l’Esposizione Internazionale del Ciclo e Motociclo, che ogni anno chiama a raccolta appassionati e operatori del settore ...

EICMA 2019/ Il venerdì delle donne con ingresso gratuito : Il giorno più lungo di EICMA, con la chiusura prevista alle ore 22, è dedicato alle donne. Per il pubblico femminile è infatti previsto l'ingresso gratuito

EICMA 2019/ L'apertura al pubblico il concorso sulla APP : Dopo i due giorni dedicati alla stampa e agli operatori, la 77esima Edizione di EICMA è pronta ad accogliere e incantare i visitatori

Le migliori moto elettriche di EICMA 2019 : L’edizione 2019 di Eicma, la fiera milanese dedicata alle due ruote, la conferma come una delle manifestazioni più importanti a livello mondiale. La rivoluzione elettrica nelle moto è ancora più nelle parole che nei fatti, ma inevitabilmente il motociclista moderno è cambiato e, oltre a essere esigente in termini di prestazioni, è anche interessato alla tecnologia, che ormai è diventata una discriminante di acquisto. La nostra Eicma 2019 ...

EICMA 2019/ Premiati i comuni più green per la mobilità : EICMA 2019, premiazione Urban Award: Pescara è il Comune italiano più green per la mobilità. Al secondo posto Fiumicino, al terzo Grisignano di Zocco

EICMA 2019 : Quadro Vehicles svela i nuovi modelli e cinque nuove versioni : L'azienda svizzera amplia l’offerta di modelli a batteria con due nuove proposte, aggiungendo alle 2 ruote elettriche anche...

Aston Martin AMB 001 - la moto di James Bond debutta a EICMA 2019 : Negli anni James Bond ha dimostrato che, oltre a essere un guidatore provetto nonché un estimatore di Aston Martin, è anche un abile motociclista: pertanto, nel prossimo film dell’agente 007 una piccola parte per la AMB 001 è quasi scontata. Trattasi della prima motocicletta disegnata da Aston e presentata a Eicma 2019, l’Esposizione internazionale del ciclo e motociclo in programma alla Fiera Milano fino al 10 novembre. È stata realizzata in ...

Moto e Scooter - le dieci novità da non perdere a EICMA 2019 : Difficile trovare un trait d'union tra tutte le novità presentate all'Eicma del 2019. Forse il filone delle naked arrabbiate è uno dei più fecondi, ma anche le classic bike sono sempre in voga. Ecco i 10 nuovi modelli che dovete assolutamente inserire nel vostro giro alla fiera di Rho-Pero

EICMA 2019/ Michelin presente anche con le suole tecniche per le calzature : A EICMA 2019 sarà presente anche Michelin, nella doppia veste di espositore e di produttore di suole tecniche customizzate per calzature

EICMA 2019 - novità e sorprese della fiera a due ruote più importante d’Europa – FOTO : La 77esima edizione Eicma 2019, Esposizione Internazionale del Ciclo e Motociclo, è in programma dal 7 all’10 novembre a fiera Milano-Rho, ma già i battenti si sono aperti per le giornate stampa. Un festival dedicato alle novità di settore ma anche a competizioni e spettacoli di intrattenimento. E un’occasione per guardare al futuro, elettrificato, dei mezzi a due ruote. Fra le novità da non perdere figurano la Honda CBR 1000RR ...

EICMA 2019 : Honda svela i suoi modelli di punta CBR1000RR-R Fireblade e Fireblade SP : Il nuovo telaio e il nuovo motore attingono a piene mani dalla tecnologia impiegata sulla RC213V MotoGP. La potenza cresce...