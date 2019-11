E’ morta Elda Lanza Addio alla prima presentatrice della tv italiana

Fonte : davidemaggio

(Di domenica 10 novembre 2019)adstoricatelevisione. La pionieratv si è spenta quest’oggi a 95 anni, dopo aver a lungo lottato con un tumore. Nata a Milano il 5 ottobre del 1924,fu a partire dal 1952 ladonna a condurre delle trasmissioni tv. Per lei venne appositamente coniato il termine. La lunga carrierainizia nel 1946 quando, terminata la guerra, inizia un’intensa attività di scrittrice di romanzi a fumetti, sceneggiature, romanzi a puntate e novelle. Successivamente lavora per il settimanale femminile Grazia, dove cura una rubrica di arredamento. Nel 1952 Sergio Pugliese, allora funzionario Rai e direttorenascente televisione, la scelse, dopo ben 14 provini (come amava sottolineare nelle sue interviste), per condurre numerose rubriche dell’allora sperimentale televisione ...

