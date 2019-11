Domenica Live | madre di Nadia Toffa a Barbara D' Urso | Era lei che sosteneva me

Busta Choc fotografica/ Prove del bacio tra Gaetano Arena e Ambra? - Domenica Live - : Una Busta Choc fotografica in arrivo a Domenica Live: possibile che sia la prova del bacio tra gli ex gieffini Gaetano Arena e Ambra Lombardo?

Anticipazioni Domenica Live - Gli Ospiti di Barbara D’Urso! : Domenica Live, emozioni forti con la mamma di Nadia Toffa che parlerà a Barbara D’Urso della figlia e del suo nuovo libro. Ecco le Anticipazioni della Domenica con Barbara D’urso! Si annuncia un pomeriggio di grandi emozioni a Domenica Live. Barbara D’Urso come consuetudine ha anticipato gli Ospiti che ci terranno compagnia durante la prossima puntata. Ma anche quelli della serata di lunedì con Live non è la D’Urso. E così mentre ...

Domenica Live - scoop di Barbara D'Urso : "Busta con foto-choc" - il mondo vip trema : La busta choc non mancherà. Ma sembra che nella puntata di oggi, Domenica 10 novembre, di Domenica Live ci sia un vero e proprio scoop. Il conto alla rovescia è partito. Nel salotto tv di Barbara d’Urso ci saranno Sergio Arcuri e sua sorella Manuela (da poco è diventato papà di una bimba bellissima

Domenica 10 novembre 2019 : ospiti Domenica In - Domenica Live - Che tempo che fa - Non è l’Arena : ospiti in TV Domenica 10 novembre: Domenica In, Domenica Live, Non è l’Arena e Che tempo che Fa Domenica 10 novembre 2019 sono attesi tantissimi ospiti in TV. Nei programmi di Domenica In, con Mara Venier, Domenica Live con la d’Urso, Non è l’Arena di Massimo Giletti e Che tempo Che Fa condotto da Fabio […] L'articolo Domenica 10 novembre 2019: ospiti Domenica In, Domenica Live, Che tempo che fa, Non è l’Arena ...

Domenica Live - anticipazioni : in studio sarà presente la mamma di Nadia Toffa : Domenica 10 novembre su Canale 5 nuovo appuntamento con la trasmissione condotta da Barbara D'Urso. Ecco gli altri ospiti

Domenica Live - anticipazioni puntata del 10 novembre : ospite la mamma di Nadia Toffa : Nuovo appuntamento con Domenica Live, programma targato videonews, condotto dalla bellissima Barbara d’Urso, a partire dalle 17:30. Nella prossima puntata, dopo aver intervistato Antonella Elia, Massimo Lopez, aver fatto vedere per la prima volta il bambino della coppia formata da Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, ex di Uomini e donne, Barbara si appresta ad accogliere grandissimi ospiti. La conduttrice partenopea ospiterà la mamma di Nadia ...

Anticipazioni Domenica Live - 10 novembre : gli ospiti di Barbara d’Urso : Barbara d’Urso: tutti gli ospiti di Domenica Live, puntata 10 novembre Barbara d’Urso, durante l’ultimo appuntamento della settimana di Pomeriggio 5, ha svelato tutti gli ospiti di Domenica Live, puntata del 10 novembre. La bella conduttrice partenopea ospiterà Sergio e Manuela Arcuri, insieme alla compagna dell’attore e la loro bambina, da poco venuta al mondo, ma non solo. La famiglia Arcuri non sarà l’unica ...

Domenica Live Daniela Zuccoli parla della sua vita con Mike Bongiorno : Ospite del salotto Domenicale della D’Urso Daniela Zuccoli ricorda Mike Bongiorno, nel decennale della scomparsa, anche con una serie di filmati inediti, privati, proposti dalla redazione. «Mi sembra di essere tornata a casa. È cambiato tutto, è diventato così grande». «Mike mi ha chiesto di sposarlo sulla spiaggia, era il 1971 – racconta Daniela Zuccoli – Ci siamo sposati nel 1972. Esiste anche una foto del momento. Lui è ...

Premier League : Liverpool-Manchester City in tv su Sky Domenica 10 novembre : Liverpool-Manchester City, il match più atteso del campionato inglese, si giocherà domenica 10 novembre ad Anfield. Valevole per la dodicesima giornata di Premier League, la sfida tra le prime della classe vedrà partire i Reds con 6 lunghezze di vantaggio sui grandi rivali. Dopo l’avvincente duello della passata stagione terminato con i Citizens solo un punto sopra al Liverpool, vincitore della Champions League, il confronto si è subito ...

Domenica Live Daniela Zuccoli parla della sua vita con Mike Bongiorno : Ospite del salotto Domenicale della D’Urso Daniela Zuccoli ricorda Mike Bongiorno, nel decennale della scomparsa, anche con una serie di filmati inediti, privati, proposti dalla redazione. «Mi sembra di essere tornata a casa. È cambiato tutto, è diventato così grande». «Mike mi ha chiesto di sposarlo sulla spiaggia, era il 1971 – racconta Daniela Zuccoli – Ci siamo sposati nel 1972. Esiste anche una foto del momento. Lui è venuto a trovarmi, ...

Domenica Live Mauro Marin per la prima volta incontra il figlio : Mauro Marin è stato ospite a “Domenica Live”e racconta e incontra, per la prima volta l’ex compagna Jessica Bellei e il loro bambino. Marin è appena uscito dalla clinica psichiatrica. «Stavo male non riuscivo a dormire». L’ex gieffino dice di aver sentito profondamente l’assenza della compagna e di soffrire di disturbo bipolare sin dalla nascita. Jessica Bellei, in passato, aveva parlato delle profonde difficoltà nel rapporto con Marin che non ...

Domenica Live Daniela Zuccoli ricorda il marito Mike Bongiorno : Daniela Zuccoli a “Domenica Live” ricorda Mike Bongiorno, nel decennale della scomparsa, anche con una serie di filmati inediti, privati, proposti dalla redazione. «Mi sembra di essere tornata a casa. È cambiato tutto, è diventato così grande». «Mike mi ha chiesto di sposarlo sulla spiaggia, era il 1971 – racconta Daniela Zuccoli – Ci siamo sposati nel 1972. Esiste anche una foto del momento. Lui è venuto a trovarmi, dopo l’estate in ...

Mauro Marin a Domenica Live con il figlio Brando : ‘Convivo con il disturbo bipolare’ : Mauro Marin, vincitore del Grande Fratello 10, insieme alla ex compagna Jessica Bellei e al figlio Brando è ospite di Domenica Live nella puntata di Domenica 3 novembre. L’ex gieffino arriva nel salotto di Barbara d’Urso per la prima uscita pubblica con il figlio dopo averlo incontrato per la prima volta qualche giorno prima (QUI il video). Mauro Marin e il primo incontro con il figlio Brando Sono noti infatti i trascorsi di Mauro ...

Domenica Live - rivelazione di Daniela Zuccoli a Barbara D'Urso : "Parlo sempre con Mike Bongiorno e dice..." : Daniela Zuccoli, moglie di Mike Bongiorno, ospite di Barbara D'Urso a Domenica Live, su Canale 5, ricorda il conduttore televisivo scomparso dieci anni fa: "Parlo con Mike, lui c'è in un modo tale che io dico delle cose che in realtà lui dice per me. Mi accorgo che la gente mi stringe la mano e in r