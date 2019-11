Diretta Djokovic Berrettini Streaming video tv | via alle Atp Finals 2019!

LIVE Djokovic-Shapovalov - Finale Parigi-Bercy 2019 in Diretta : 6-3 6-4 - quinto titolo per il serbo nel torneo e 34° in un Masters 1000! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Termina qui la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata! Un’ora e cinque minuti la durata del match NOVAK DJOKOVIC VINCE IL Masters 1000 DI Parigi-Bercy: quinto titolo per lui, 6-3 6-4 a Denis Shapovalov 40-0 TRE MATCH POINT DJOKOVIC: lunga la risposta di rovescio di Shapovalov 30-0 Prima esterna di Djokovic 15-0 Servizio e rovescio di ...

LIVE Djokovic-Shapovalov - Finale Parigi-Bercy 2019 in Diretta : 6-3 4-3 - break del serbo anche nel secondo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Martella da fondo Djokovic con entrambi i colpi 40-0 Gran seconda di Shapovalov 30-0 Decimo ace di Shapovalov 15-0 Si proietta verso la rete con la volée alta Shapovalov 5-3 Djokovic, raro scambio medio-lungo, lo vince il serbo grazie al rovescio largo di Shapovalov Vantaggio Djokovic, magnifica seconda strettissima del serbo 40-40 Prima centrale di Djokovic, annullata la palla ...

LIVE Djokovic-Shapovalov - Finale Parigi-Bercy 2019 in Diretta : 6-3 2-3 - si seguono i servizi nel secondo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Ancora una prima di Djokovic non controllabile 15-0 Efficace prima di Djokovic 2-3 Shapovalov, altra prima vincente 40-15 Nono ace di Shapovalov 30-15 servizio e volée alta in salto di Shapovalov 15-15 Ritrova subito il servizio con l’ottavo ace Shapovalov 0-15 Sbaglia di dritto Shapovalov 2-2 Dritto in rete di Shapovalov, tiene il servizio Djokovic 40-15 Doppio fallo di ...

LIVE Djokovic-Shapovalov - Finale Parigi-Bercy 2019 in Diretta : 6-3 - il serbo vince senza problemi il primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-3 SET DJOKOVIC: prima centrale e volée alta di dritto, il serbo chiude facilmente il primo parziale in 28 minuti 40-0 TRE SET POINT DJOKOVIC: altra prima vincente 30-0 Secondo ace di Djokovic 15-0 Fuori il dritto di Shapovalov 5-3 Djokovic, terzo ace di Shapovalov. Il serbo serve per il set 40-15 Prima esterna di Shapovalov 30-15 Risposta fortunata di Djokovic con il rovescio, con la quale ...

LIVE Djokovic-Shapovalov - Finale Parigi-Bercy 2019 in Diretta : 4-1 - il serbo non concede niente in avvio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Spinge con il dritto Shapovalov e ottiene il punto 30-0 Chiude a rete con due smash Djokovic 15-0 Prima vincente di Djokovic, Shapovalov getta la racchetta con il rimbalzo che rischia di spedirla in tribuna 4-2 Djokovic, tiene senza problemi Shapovalov con la prima centrale 40-15 Esce il dritto in recupero di Djokovic 30-15 Doppio fallo di Shapovalov 30-0 Ace di Shapovalov 15-0 Prima ...

LIVE Djokovic-Shapovalov - Finale Parigi-Bercy 2019 in Diretta : 3-0 - il serbo non concede niente in avvio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-0 Djokovic, che conferma con la prima il break di vantaggio (e anche una finora netta superiorità) 40-15 Altra prima centrale vincente di Djokovic 30-15 Prima vincente di Djokovic 15-15 Dritto in rete di Shapovalov 0-15 Lungo il dritto in uscita dal servizio di Djokovic 2-0 BREAK DJOKOVIC: lungo il rovescio di Shapovalov, che dopo cinque minuti già si trova in difficoltà 30-40 Spinge con il ...

LIVE Djokovic-Shapovalov - Finale Parigi-Bercy 2019 in Diretta : il serbo cerca il 77° titolo - il canadese al primo ultimo atto in un Masters 1000 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:30 Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale che tra mezz’ora prenderà il via al Palais Omnisports di Parigi-Bercy, oggi AccorHotels Arena, che mette di fronte Novak Djokovic e Denis Shapovalov. Djokovic-Tsitsipas – Djokovic-Dimitrov – Shapovalov-Fognini – Shapovalov-Monfils Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA ...

LIVE Djokovic-Shapovalov - Finale Parigi-Bercy 2019 in Diretta : il serbo cerca il 77° titolo - il canadese alla prima finale in un Masters 1000 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Djokovic-Tsitsipas – Djokovic-Dimitrov – Shapovalov-Fognini – Shapovalov-Monfils Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale dell’ultimo Masters 1000 dell’anno, quello di Parigi-Bercy. Sono di fronte Novak Djokovic e Denis Shapovalov. Il serbo è arrivato all’ultimo anno sulla scia di un percorso perfetto, senza perdere nessun set e battendo ...

Diretta Atp Parigi-Bercy 2019/ Finale Djokovic Shapovalov streaming video tv - orario : Diretta Atp Parigi-Bercy 2019 streaming video e tv Djokovic Shapovalov, orario e risultato live della Finale del torneo di tennis Masters 1000.

LIVE Shapovalov-Nadal - Semifinale Parigi-Bercy 2019 in Diretta : chi raggiungerà Djokovic in finale? : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:59 Seconda Semifinale di giornata in cui si sfidano il n°2 al mondo Rafael Nadal, che dalla prossima settimana tornerà al primo posto del ranking mondiale, e Denis Shapovalov, giustiziere di Gael Monfils per la gioia del nostro Matteo Berretini che parteciperà così alle ATP Finals di Londra. 15:56 Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda ...

LIVE Djokovic-Dimitrov 7-6 6-4 - Semifinale Parigi-Bercy 2019 in Diretta : il serbo è spietato! Nole conquista la 50esima finale 1000! : 7CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.56 Grazie a tutti per averci seguito e restate con noi per seguire la DIRETTA di Nadal-Shapovalov! 15.55 Novak Djokovic batte 7-6(5) 6-4 Grigor Dimitrov e conquista la 50esima finale 1000 in carriera! Domani, il serbo potrà vincere per la quinta volta il torneo a Parigi-Bercy, già conquistato 4 volte in carriera, e riscattarsi dopo la finale persa nel 2018 contro Karen Khachanov: domani, ...

LIVE Djokovic-Dimitrov 7-6 5-4 - Semifinale Parigi-Bercy 2019 in Diretta : break del serbo! Al cambio campo - Nole servirà per il match : 7CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-4 Ancora un servizio a zero: al cambio campo, Nole servirà per il match. 40-0 Danza il bulgaro: diritto incrociato potente. 30-0 Settimo servizio vincente di Dimitrov. 15-0 Ace del bulgaro. 5-3 Anche Djokovic vince a zero il servizio. Dimitrov proverà ad allungare il match. 40-0 Ottima prima del serbo. 15-0 Diritto in corridoio di Dimitrov: game fondamentale. 4-3 Dimitrov vince a zero il ...

LIVE Djokovic-Dimitrov 7-6 3-2 - Semifinale Parigi-Bercy 2019 in Diretta : break del serbo! Primo strappo del match : 7CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Rovescio lungolinea del classe ’87! Grande colpo del serbo dopo lo scambio imbastito sulla diagonale di rovescio. 15-0 Buona prima di servizio del serbo. 3-2 break DJOKOVIC! Dimitrov non riesce ad annullare la seconda palla break e perde il servizio. 30-40 Buona prima di Dimitrov. 15-40 DOPPIA PALLA break PER NOLE! Chance per il serbo. 15-30 Cross di diritto del bulgaro: il ...

LIVE Djokovic-Dimitrov 7-6 1-2 - Semifinale Parigi-Bercy 2019 in Diretta : il bulgaro comanda il set! : 7CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-30 Primo strappo del set! Djokovic martella sul rovescio del bulgaro: palla in rete. 2-2 Come nel primo set, anche nel secondo parziale prosegue l’equilibrio. 40-15 Diritto lungo di Dimitrov dopo l’accelerazione del serbo. 30-15 Buona prima del serbo. 15-15 CHE PALLA CORTA DI DIMITROV! Grande demi-volée del bulgaro salito a rete dopo un’ottima accelerazione. 1-2 Dimitrov ...