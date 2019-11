Dialogo tra Montalbano e Catarella sull’allerta meteo

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 10 novembre 2019) Muntilbano trasette in cummissariata rinfrancata da una belli nocte de sunna e in paci con sibi e con gli altira: ma si sape – ci lo insegni la chimiche- l’equilibria non dure… A spizzare l’idillia ci pinsai – cume al sulita; nota mintali del ridatturi – Catarelle, clamanna a piena vocia Muntilbano mintra stavi già per trasari in offcia… Catarelle: “Dutturi, dutturi: arrivai na carte dalla Prutetiona civila”. Muntilbano: “E purtamilla Catarè”. Mintra Catarelle pigliava la carta, Muntilbano lassai apirta la purta del su officia per ‘vitari scarmazza ma chista nuvitate urbanistiche pruvucai il rusculliaamienta de Catarelle…. M: “Caterè, ma non vidissi che ti lassai apirta la purte?”. C: “Domando pirdonanza dutturi ma la purta apirta mi scantai”. M: “E pirchì la purta apirta te scantai?”. C: “Pirchi la mia minti si l’aspittavi clusa”. M: “Ma non viditti che clusa non eri?”. C: “La vitti, ...

