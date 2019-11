Death Stranding | con l' iniziativa Connectors Sony vuole riconnettere i borghi

Il review bombing non risparmia nemmeno Death Stranding : nemmeno Death Stranding è riuscito a scampare dal controverso fenomeno del review bombing.Come possiamo vedere, infatti, su Metacritic il gioco di Kojima è stato oggetto di una serie si recensioni negative da parte di giocatori che hanno deciso di bocciare "a priori" l'ultima fatica del celebre game designer giapponese.Sulle pagine dell'aggregatore di recensioni Metacritic infatti Death Stranding vanta un User Score di soli 6.2 su 10. Le ...

Kojima si dice orgoglioso della positività portata dal multiplayer di Death Stranding : Death Stranding presenta una componente multiplayer molto importante nell'ecosistema di quella che è l'esperienza finale di gioco, e si tratta di una serie di meccaniche online molto particolari e a tratti mai viste implementate in questo modo in un gioco fin ad ora.Ebbene, in occasione di un'intervista, Hideo Kojima, parlando ai microfoni di PlayStation Access, si è detto particolarmente orgoglioso dell'approccio positivo al gioco comportato ...

Guerrilla - Bend Studios e Sucker Punch festeggiano l'uscita di Death Stranding con una serie di imperdibili artwork : Il giorno del lancio di Death Stranding è stato un giorno molto atteso dal milioni di appassionati videogiocatori, ma non solo.Death Stranding è anche frutto di una collaborazione di Kojima Productions con Guerrilla Games, per cui il gioco era molto atteso anche dai ragazzi dello studio che ha dato i natali a Horizon Zero Dawn, così come anche da altri studi che pubblicano esclusive per conto di Sony come Bend Studios e Sucher Punch.Proprio per ...

Death Stranding : alcuni leak parlano di DLC e di una misteriosa modalità Raid : Death Stranding è già disponibile su PS4 e sono già in molti ad interrogarsi sul futuro del titolo di Hideo Kojima, a tal proposito alcuni rumor emersi di recente parlano di alcuni DLC e una nuova modalità chiamata Raid.Secondo l'utente Reddit okdaydreamer una "fonte credibile" ha affermato che Death Stranding riceverà un DLC durante il 2020 (data che coincide con l'arrivo del gioco su PC). Secondo le fonti tale espansione si chiamerà ...

Death Stranding destinato a ricevere espansioni o DLC? : Il weekend d'esordio di Death Stranding è finalmente arrivato, e milioni sono i giocatori in tutto il mondo che non hanno perso tempo nel fiondarsi in tempo zero all'interno del particolarissimo mondo di gioco allestito da Kojima e dal suo entourage. Un'esperienza ludica ampiamente anticipata nel corso degli ultimi mesi, sebbene soltanto la prova pad alla mano può dare l'effettivo quadro della situazione ludica offerto da questa nuova IP. La ...

Death Stranding Guida : Bonus pre-order - consegne - equipaggiamenti e multiplayer asincrono : Death Stranding è ufficialmente disponibile nei negozi, in questa corposa Guida vi spiegheremo come e dove riscattare i Bonus pre-order, gli equipaggiamenti, come funzionano le consegne e il multiplayer asincrono. Death Stranding: Guida alle consegne Partiamo parlandovi fin da subito della principale meccanica di gioco, ossia le consegne. In Death Stranding trascorrete buona parte del tempo ad effettuare consegne di ...

Death Stranding su Twitch registra il doppio delle visualizzazione di League of Legends : Death Stranding è disponibile da poche ore sul mercato, e naturalmente anche su Twitch. Il gioco di Hideo Kojima ha riscosso successo sulla piattaforma di streaming, tanto da registrare il doppio delle visualizzazione di successi conclamati come League of Legends.In particolare, attualmente gli utenti che stanno guardando qualcun altro giocare Death Stranding su Twitch sono circa 180.000, e per darvi un metro di paragone titoli del calibro di ...

Death Stranding : la versione PC uscirà contemporaneamente su Steam ed Epic Games Store : Death Stranding è finalmente uscito e mentre oggi milioni di giocatori potranno mettere le mani su uno dei titoli più attesi dell'anno, al contempo chi è rimasto in attesa della versione PC del gioco ha importanti notizie al riguardo.Come possiamo vedere, infatti, è ufficiale la notizia del lancio in contemporanea su Steam e Epic Games Store della versione PC di Death Stranding. Ricordandovi che i preordini sono aperti da ora, riportiamo di ...

Hideo Kojima tra accoglienza di Death Stranding e cinema italiano : il director si mette a nudo in questa intervista : Hideo Kojima è stato protagonista di una lunga intervista di Tgcom24 in cui ha potuto parlare non solo di Death Stranding e della sue accoglienza, ma anche di alcuni temi a lui cari come appunto il cinema.Ma partiamo da Death Stranding: l'accoglienza del gioco è stata abbastanza diversa. In Occidente ad esempio le recensioni sono state molto positive, mentre in altre zone come in America l'accoglienza è stata abbastanza tiepida. "Il gioco ha ...

Death Stranding da oggi su Ps4/ Video - attesa finita : il trailer col volto di Kojima : Death Stranding da oggi su PS4, Video: è disponibile il nuovo Videogioco firmato Hideo Kojima e nel cui trailer c'è una curiosa sorpresa...

Inizialmente in Death Stranding Sam era molto più veloce nella sua traversata : Death Stranding è finalmente disponibile per tutti i giocatori, e una delle sue caratteristiche è sicuramente l'avere un ritmo lento, con il protagonista, Sam, che per raggiungere la sua meta deve far fronte ad una serie di problemi ambientali. Tuttavia a quanto pare il gioco non è sempre stato così, ma anzi, nelle build iniziali Sam era molto più veloce durante la sua traversata.Attraverso la diretta streaming dedicata al countdown del lancio ...

Death Stranding - la lodevole iniziativa di un giocatore : "Vorrei regalare una copia a chi non può permettersela" : Death Stranding è uscito da poche ore, ma il senso di unione che vuole far intendere Hideo Kojima con il suo titolo, sembra stia funzionando a meraviglia. Recentemente sul forum di Reddit è apparso un post di un giocatore, RamonesRazor, che ha deciso di regalare una copia del gioco a qualcuno che non può permetterselo."Nessun espediente o altro. Oggi è il giorno del rilascio (per me) e mi sono svegliato con la sensazione di sposare davvero il ...

Death Stranding : il team di sviluppo è composto per la maggior parte da ex dipendenti di Konami : Sono passati più di quattro anni da quando Konami e Hideo Kojima si sono separati in modo non propriamente amichevole, dopo le dispute avvenute per Metal Gear Solid V: The Phantom Pain. Nonostante non sia un segreto, non è ancora del tutto chiaro cosa sia successo e sembra che le due parti non vogliano riaprire questa ferita.Quando Hideo Kojima si è allontanato da Konami, alcuni dipendenti della società hanno seguito il creatore di videogiochi ...

Un retailer russo rompe il day one di Death Stranding e Sony ringrazia con una multa salatissima : Il day one di Death Stranding è stato rotto in varie parti del mondo. Questo è quasi una consuetudine per qualsiasi lancio molto atteso ed è anche un promemoria per coloro che non vogliono alcuna anticipazione sul gioco.Secondo un report di RT, un rivenditore russo sarebbe nei guai con Sony dopo che uno dei suoi magazzinieri ha scoperto il lotto dell'inventario e ha deciso di portare a casa una copia di Death Stranding. Tuttavia, Sony è stata ...