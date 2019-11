Un posto al sole - strano comportamento di Jacopo : Cosa non sta dicendo : Un posto al sole: il rapporto di Leone con la sua famiglia Gli ultimi episodi di Un posto al sole hanno finalmente fatto conoscere al grande pubblico Jacopo, il figlio dell’avvocato Leone. Jacopo è un ragazzo di sedici anni, in piena tempesta adolescenziale, con un rapporto a dir poco conflittuale con suo padre Aldo. C’è […] L'articolo Un posto al sole, strano comportamento di Jacopo: cosa non sta dicendo proviene da Gossip e ...

Cosa c’è stasera in TV : "Nozze Romane" su Rai 1 e "Cast Away" su Canale 5, oppure Le Iene (il programma, non il film), Che tempo che fa e Non è l'Arena

Cosa sta succedendo in Bolivia - polizia contro Morales che denuncia : “È un colpo di Stato” : Dal 20 ottobre ci sono proteste, e ora anche ammutinamenti della polizia, per la discussa rielezione del presidente Evo Morales, che parla di "piano di golpe fascista", e chiede aiuto all'Onu e al Papa per riconciliare il Paese. Finora ci sono stati 3 morti e 500 feriti.Continua a leggere

“Maria basta - finiscila!”. Tu sì que vales - la De Filippi fa infuriare tutti : Cosa è successo : In tanti ignoravano l’esistenza dell’asmr, una tecnica di rilassamento innovativa. L’acronimo che sta per Autonomous Sensory Meridian Response, è un metodo per ottenere un riposo più sereno e tranquillo, grazie a dei video ad hoc che si trovano su Youtube. Ora questa tecnica è stata presentata a Tu sì que vales da Lory, un giovane youtuber. Attraverso una serie di oggetti – tra cui ciucci, coperte e peluche – il ragazzo ha cercato di far ...

Cosa sta succedendo in Forza Italia dopo l'incontro tra Carfagna e Berlusconi : Raccontano in Forza Italia che l'incontro tra Silvio Berlusconi e Mara Carfagna avvenuto venerdì ad Arcore sia andato bene sul piano umano, che qualsiasi tipo di strappo - sorto soprattutto dopo il voto sulla Commissione Segre - sia stato ricucito. La vicepresidente della Camera avrebbe ribadito le sue posizioni all'ex premier, la necessità che la direzione del partito sia diversa da quella "salviniana". Ma entrambi alla fine sono rimasti ...

Juric : “La Juve ha qualCosa in più tecnicamente. L’Inter è più tosta” : Ai microfoni di Sky, nel post partita di Inter-Verona, l’allenatore del Verona Ivan Juric. “Penso che abbiamo dato il massimo in questo momento. Il primo tempo lo abbiamo pensato così. Nel secondo tempo volevamo alzare un po’ in più quando si poteva, un po’ di ripartenze le potevamo fare meglio ma L’Inter è una squadra forte. In questo momento era difficile per noi. I miei ragazzi hanno dato tutto, va bene. Dispiace un po’ prendere gol così, ma ...

Busta paga 2020 e buoni pasto : Cosa cambia per i dipendenti pubblici e privati : Busta paga 2020 e buoni pasto: cosa cambia per i dipendenti pubblici e privati In arrivo diverse novità riguardanti i lavoratori dipendenti con la prossima manovra: il taglio del cuneo fiscale avrà delle ripercussioni sulla Busta paga mentre si attendono nuove disposizioni anche sui buoni pasto. Busta paga: come funzionerà il taglio del cuneo fiscale? Per la riduzione del cuneo fiscale il governo stanzierà 3 miliardi nel 2020, nel ...

Vilma D’Addario - rivalità e amicizie del Collegio 4 : “Questa Cosa mi ha scioccata” : Il Collegio 4, Vilma D’Addario racconta il suo periodo nella scuola Vilma Maria D’Addario è senz’altro una delle allieve più in vista del Collegio 4 e nell’ultima puntata andata in onda su Rai Due si è fatta notare per aver preso posizioni durissime contro il maschilismo e le idee anacronistiche di alcuni suoi compagni; a intervistarla […] L'articolo Vilma D’Addario, rivalità e amicizie del Collegio 4: ...

Quattro roghi in sei mesi - Cosa sta succedendo a Centocelle : Alle Quattro di sabato notte il rogo divampato nel Baraka Bistrot, locale notturno con attenzione alla musica jazz in via dei Ciclamini a Centocelle, periferia della prima cintura urbana, ha fatto ricordare agli abitanti più anziani della zona i fantasmi di decenni bui - fatti di episodi di sangue legati a malavita locale e terrorismo - che apparivano ormai alle spalle. Per la quarta volta negli ultimi 6 mesi infatti un locale serale ha ...

Roma - a fuoco un altro locale a Centocelle. Il proprietario del Baraka Bistrot : “Questa Cosa è più grande di me” : Un altro locale incendiato a Centocelle. Questa volta è toccato al Baraka Bistrot, in via dei Ciclamini, a due passi dal centro sociale Forte Prenestino e a La Pecora Elettrica, la libreria-Bistrot che è stata colpita, sempre con un incendio doloso, appena tre giorni fa. “Abbiamo chiuso verso le 3 ieri notte e alle 4 l’allarme ci ha chiamato” ha affermato il proprietario Marco Nacchia che aveva rilevato il locale solo a ...

Conte fa la Cosa giusta : Scarmigliato, faccia tesa, rughe scavate dalla luce della realtà invece di quella delle curate riprese tv, finalmente l’Avvocato che siede a Chigi, è apparso una persona. È uscito dal suo Palazzo senza nessuna regia preventiva, senza avvertire nessuno dei membri del suo governo (almeno, finora questo ci dicono), ed è andato a Taranto. Dove si è ritrovato preso nel gorgo delle tante facce della ...

"No allo scudo" - "Cosa fate?" Conte contestato a Taranto : Angelo Scarano Il premier incontra i dipendenti dell'ex Ilva che lo Contestano. E la trattativa con ArcelorMittal resta in alto mare La trattativa tra il governo e ArcelorMittal per il futuro dell'ex Ilva è in alto mare. L'esecutivo non riesce a trovare la quadra per riaprire la partita e il contratto a quanto pare potrebbe essere un assist per la stessa ArcelorMittal. Il premier ha però deciso di andare a Taranto per incontrare i ...

Cosa c’è stasera in TV : Un documentario di Ezio Mauro sui 30 anni dalla caduta del Muro di Berlino, la finale di "Tale e quale show" e i soliti programmi del venerdì sera