Come trasferire le foto da iPhone a PC (e viceversa)

Fonte : chimerarevo

(Di domenica 10 novembre 2019) In questa guida ci soffermeremo a spiegaredaa PC (e) in vari metodi. In effetti con altri sistemi operativiAndroid o Windows Phone lo scambio avviene semplicemente collegando lo smartphone leggi di più...

ionos_it : Il tuo attuale #provider non ti soddisfa? Hai considerato di #trasferire il #dominio? Ecco come funziona: - bannerman68 : RT @iostoconlitalia: Breve tutorial su come 'trasferire le proprie foto su iCloud ??' ?? - bruchiblu : RT @iostoconlitalia: Breve tutorial su come 'trasferire le proprie foto su iCloud ??' ?? -