Come ripartire da quel che resta dell'Italia

(Di domenica 10 novembre 2019) Francesco Alberoni L'ondata populista che rischia di mandare in frantumi il nostro Paese non è finita. La borghesia impoverita che voleva di nuovo il benessere, chi ha ideali, speranze e valori aspetta ancora una classe politica colta, selezionata, esperta, che studia e conosce il mondo, capace di intuire cosa avviene, cosa sta per avvenire e anticiparlo.Questa è un'epoca che sulla grande distesa di illusoria uguaglianza seguita alla caduta del muro di Berlino al Wto e a Internet ha visto il formarsi di grandi potenze sovrannazionali (Google, Facebook, Amazon) e immensi fondi di investimento dove i singoli piccoli Paesi sonoformiche. E alla formazione di nazioniUsa, Russia, Cina e India, che non sono imperi ma nazionalismi spietati. Queste forze ci annienteranno. E noi Europa non abbiamo capito che solo uno Stato confederale europeo, con pochi ma forti ...

