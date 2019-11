Colto da malore mentre cerca funghi nel Parmense | morto 51enne

Pescatore subacqueo muore durante immersione a Stintino : Colto da malore in acqua : Un Pescatore subacqueo di 49 anni, Carlo Ponti, originario di Torino ma residente ad Alghero, è morto durante un’immersione nelle acque di Stintino, nel nord Sardegna. L’uomo si era immerso in mare dalla spiaggia della Pelosa per una battuta di pesca quando è stato colto da un malore. Purtroppo i soccorsi prestati da una motovedetta della Guardia costiera salpata da Porto Torres, dai sommozzatori dei vigili del fuoco di Sassari e da ...

Colto da malore in auto causa incidente e da allarme - 70enne muore dopo ricovero : Pescara - Avverte un malore mentre è alla guida, fa un incidente, riesce ad allertare i soccorsi e viene trasportato in ospedale, dove muore poco dopo il suo arrivo. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di ieri sulla variante alla strada statale 16 che collega Montesilvano a Francavilla al mare, poco prima della galleria San Giovanni. La vittima è un 70enne originario di Bisceglie (Bat) e residente a Montesilvano. Sul posto sono ...

Colto da malore durante presentazione film in Abruzzo - Giorgio Tirabassi ricoverato ad Avezzano : L'Aquila - L'attore Giorgio Tirabassi è stato Colto da un malore mentre si trovava alla presentazione del film 'Il grande salto' a Civitella Alfedena (L'Aquila). In un primo momento è stato condotto a Castel di Sangro per poi essere stato trasferito all'ospedale di Avezzano. Fonti sanitarie definiscono la situazione sotto controllo e sempre secondo le stesse fonti l'attore non corre pericolo di vita. ...

L’attore Giorgio Tirabassi è stato Colto da un malore : malore improvviso per Giorgio Tirabassi. L’attore e regista romano, 59 anni, si è sentito male mentre si trovava a Civitella Alfedena (in provincia dell’Aquila) per la presentazione di un film. Tirabassi era al Centro Congressi dove è stato inizialmente soccorso e poi trasportato in ospedale. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Mattino, le sue condizioni sarebbero gravi.

Colto da malore durante escursione in mountain bike - muore 55enne di Alba Adriatica : Teramo - Un 55enne di Alba Adriatica (Teramo) Guerino Tucci, è morto dopo essere stato colpito da un malore mentre insieme ad un gruppo di amici stava facendo un'escursione con la sua mountain bike nell'ascolano. Il gruppo stava facendo rientro ad Alba Adriatica, quando l'uomo si sentito male e si è accasciato a bordo strada, purtroppo seppur prontamente soccorso, prima dagli amici e subito dopo dai sanitari del ...

Anticipazioni Imma Tataranni sesta e ultima puntata : Pietro viene Colto da un malore : Giunge al termine la prima fortunata stagione della fiction Imma Tataranni - Sostituto Procuratore che vede protagonista l'attrice Vanessa Scalera. Domenica 27 ottobre verrà trasmessa la sesta e ultima puntata di questa prima fortunata stagione, che ha ottenuto dei risultati d'ascolto decisamente sorprendenti nel prime time della rete ammiraglia. E i colpi di scena, nel corso della puntata conclusiva di questo capitolo, non mancheranno. Vedremo, ...

Matteo Salvini Colto da malore : in ospedale per sospetta colica renale : Il leader della Lega in ospedale per una sospetta colica renale: le sue condizioni non sarebbero preoccupanti e sarebbe già in dimissione dall'ospedale di San Polo di Monfalcone, in provincia di Gorizia. L'ex ministro dell'Interno avrebbe dovuto partecipare ai funerali dei due agenti di Polizia a Trieste.Continua a leggere

Incidenti in montagna : morto escursionista Colto da malore sul Lavaredo : Un escursionista è stato colto da malore mentre percorreva il sentiero numero 101 che dal Rifugio Auronzo porta al Lavaredo ed è deceduto. Lo rende noto il Soccorso Alpino e Speleologico Veneto. All’uomo, A.L., 59 anni, di Bagno a Ripoli (FI), sono state subito praticate le manovre di rianimazione dai presenti e dal personale del Rifugio, ai quali sono poi subentrati medico e infermiere dell’elicottero del Suem di Pieve di Cadore, ...