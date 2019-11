Ciclone Bulbul | impatto su Bangladesh-India | 8 morti

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 10 novembre 2019) Ilsi è abbattuto nelle scorse ore su, con venti violenti e piogge torrenziali: ha causato la morte di 8 persone costretto 2 milioni di bengalesi a passare la notte in rifugi. Ilè stato accompagnato da venti che hanno raggiunto i 120 km/h: ha colpito le zone costiere dei due Paesi, causando la chiusura di porti e aeroporti. Al momento ilsta perdendo intensità: è stato declassato a tempesta tropicale. L'articolosu, 8Meteo Web.

BreakingItalyNe : CICLONE BULBUL: Piogge torrenziali e venti fino a 120 km/h in India e Bangladesh: 8 morti, oltre 2 milioni di perso… - Ivic94757448 : RT @magicaGrmente22: Più di due milioni di persone sono state evacuate in India e Bangladesh a causa del ciclone Bulbul - ilnida : RT @ilpost: Più di due milioni di persone sono state evacuate in India e Bangladesh a causa del ciclone Bulbul -