Ciclocross | Europei juniores Silvelle 2019 | Nys si impone tra gli uomini | Pieterse tra le

LIVE Ciclocross - Europei 2019 Elite in DIRETTA : Van der Poel favorito - Alice Maria Arzuffi sogna l’impresa a Silvelle : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di oggi e come vedere gli Europei in tv e streaming I favoriti della prova Elite maschile Le favorite della prova Elite femminile I favoriti delle prove junior e U23 Le chance degli italiani Buongiorno e Benvenuti alla DIRETTA LIVE di OA Sport delle prove donne Elite e uomini Elite dei Campionati Europei di Ciclocross di Silvelle di Trebaseleghe (in provincia di Padova). Un grande ...

Ciclocross - Europei 2019 oggi : orari gare - tv - streaming e programma : E’ finalmente arrivato il giorno dei Campionati Europei di Ciclocross di Silvelle di Trebaseleghe, piccola cittadina al confine tra Padova e Treviso in cui è presente un tracciato storico di questa disciplina, che in passato ha ospitato anche il Superprestige. Sei le prove in programma: si parte con le donne juniores alle 9.00, alle 9.50 partiranno gli uomini juniores, alle 11.00 toccherà alle donne U23, poi, alle 12.20 sarà la volta degli ...

Ciclocross - Europei Silvelle 2019 : i favoriti. Mathieu Van der Poel contro tutti. L’Olandese volante va a caccia del terzo successo consecutivo : Il favorito numero uno dei Campionati Europei di Ciclocross che si terranno domenica a Silvelle di Trebaseleghe, in provincia di Padova, ha un nome e un cognome che tutti, ormai, conoscono molto bene: Mathieu Van der Poel. Il neerlandese, ad oggi, è abbastanza chiaramente l’artista del pedale numero uno al mondo, l’unico capace di primeggiare su strada, nel Cross Country e, ovviamente, nel CX. E delle tre, è proprio il cross la ...

Ciclocross - Europei Silvelle 2019 : i favoriti. Mathieu Van der Poel contro tutti. L’Olandese volante va a caccia del terzo successo consecutivo : Il favorito numero uno dei Campionati Europei di Ciclocross che si terranno domenica a Silvelle di Trebaseleghe, in provincia di Padova, ha un nome e un cognome che tutti, ormai, conoscono molto bene: Mathieu Van der Poel. Il neerlandese, ad oggi, è abbastanza chiaramente l’artista del pedale numero uno al mondo, l’unico capace di primeggiare su strada, nel Cross Country e, ovviamente, nel CX. E delle tre, è proprio il cross la ...

Ciclocross - Europei 2019 in tv : su che canale vederli gratis e in chiaro. Orari - programma e streaming : Tutto pronto per un week-end che si preannuncia spettacolare: in terra italiana, a Silvelle, in provincia di Padova, vanno in scena gli Europei 2019 di Ciclocross. Tutte le attese sono riposte ovviamente nel fenomeno neerlandese, campione del mondo e continentale di specialità in carica, Mathieu Van der Poel. Il Bel Paese proverà comunque a ben figurare davanti al pubblico amico. Tutte le prove si terranno nello stesso giorno. Aprono alle 9.00 ...

Ciclocross - Europei 2019 : le speranze di medaglia dell’Italia. Arzuffi e Lechner puntano all’oro tra le donne Elite - incognita Dorigoni tra gli uomini U23 : I Campionati Europei di Ciclocross, che si terranno il 10 novembre a Silvelle di Trebaseleghe (in provincia di Padova), saranno un buon termometro per misurare la febbre a un movimento, quello italiano, che negli ultimi anni ha balbettato non poco. Sei le categorie che gareggeranno domenica: donne e uomini Elite, donne e uomini U23, donne e uomini juniores. In molte di queste, purtroppo, le chance di medaglia sono decisamente poche, per svariati ...

Ciclocross - Europei Silvelle 2019 : i favoriti delle categorie giovanili. Paesi Bassi in pole per tre maglie su quattro - tra gli junior uomini spicca Nys Jr. : quattro le gare delle categorie giovanili che si terranno domenica 10 novembre ai Campionati Europei di Ciclocross. Donne e uomini U23, uomini junior e la new entry donne junior. Quest’ultima è una novità totale, dato che mai prima d’ora c’era stata una rassegna continentale dedicata alle U19. Tuttavia, il nome della favorita, la quale batte bandiera neerlandese, è ben chiaro a tutti: Shirin Van Anrooij. Se vi sembra di averlo ...

Ciclocross - Europei 2019 : le favorite della gara Elite femminile. Worst in pole position per il bis - ma l’Italia sogna in grande con Arzuffi e Lechner : La gara Elite femminile dei prossimi Campionati Europei di Ciclocross, che si terranno questa domenica a Silvelle di Trebaseleghe, in provincia di Padova, è senza ombra di dubbio quella in cui l’Italia ha le chance più grosse di conquistare il titolo continentale. Infatti, il Bel Paese potrà contare su due delle favorite della vigilia quali Alice Maria Arzuffi ed Eva Lechner. Arzuffi, al momento, può essere considerata l’atleta che ...