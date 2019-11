Ciclismo su pista | Coppa del Mondo Glasgow 2019 oggi 10 novembre | orari delle gare e

Fonte : oasport

(Di domenica 10 novembre 2019) La seconda tappa delladeldisu-2020 disi concluderàcon l’ultima giornata dinel velodromo scozzese. Molte lein programma che saranno fondamentali per l’assegnazione dei punti in vistaOlimpiadi di Tokyo. Fino ad ora grandissime soddisfazioni per l’Italia in questo week-end di, grazie alle strabilianti prestazioni nella giornata di venerdì degli inseguimenti a squadre, con il secondo posto per il quartetto maschile che ha anche stabilito il nuovo record italiano della distanza, e il terzo posto per il quartetto femminile, ottenuto nonostante le assenze importanti di Elisa Balsamo e Letizia Paternoster.gli azzurri a scendere insaranno Francesco Lamon (omnium maschile), Chiara Consonni (madison femminile), Vittoria Guazzini (madison femminile) e Miriam Vece (velocità femminile). Non ci ...

zazoomnews : LIVE Ciclismo su pista Coppa del Mondo 2019 in DIRETTA: risultati sabato 9 novembre. I ragazzi della madison sognan… - zazoomblog : Ciclismo su pista Coppa del Mondo Glasgow 2019: nessun podio per l’Italia nella seconda giornata. Consonni e Scarte… - zazoomblog : LIVE Ciclismo su pista Coppa del Mondo 2019 in DIRETTA: risultati sabato 9 novembre. I ragazzi della madison sognan… -