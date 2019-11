Ciclismo su pista | Coppa del Mondo Glasgow 2019 | Francesco Lamon splendido terzo

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Glasgow 2019 in DIRETTA : in scena l’ultima prova dell’omnium maschile - Lamon vuole un piazzamento sul podio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.38 TERZOOOO POSTOOOO! Gradino più basso del podio per Francesco Lamon, un risultato grandioso. 18.37 Ultimo sprint conquistato da Benjamin Thomas, che si aggiudica il primo posto dell’omnium. 18.36 Alta tensione: ci si gioca tutto nell’ultimo sprint, che assegna il doppio dei punti rispetto agli altri sprint. 18.35 Il penultimo sprint è preda di De Vylder; secondo Hansen, terzo ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Glasgow 2019 : mattinata avara di risultati per l’Italia : Ultima giornata per la Coppa del Mondo di Ciclismo su pista in quel di Glasgow. mattinata avara di risultati per la Nazionale italiana in terra scozzese: andiamo a riepilogare i risultati. L’unica finale che si è disputata è quella dello scratch al maschile. Al via Michele Scartezzini che ha chiuso quattordicesimo. A vincere è stato l’irlandese Felix English, davanti all’iberico Sebastian Mora e al teutonico Maximilian ...

Ciclismo su pista : cancro alla tiroide per Matthew Glaetzer - l’australiano pensa a Tokyo 2020 : L’appuntamento è già fissato: Tokyo 2020. Lo scorso 25 ottobre gli era stato diagnosticato un cancro alla tiroide, fermo ai primi stadi e dunque curabile. Matthew Glaetzer tra i più forti pistard al mondo nell’ambito della velocità, è stato costretto ad uno stop forzato. È arrivato l’intervento e ora ci sarà ovviamente un periodo di pausa. Le sue parole ad Adelaide Now: “Uno dei primi pensieri che ho avuto riguardo la mia ...

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Glasgow 2019 in DIRETTA : risultati 10 novembre in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'ultima giornata della seconda tappa di Coppa del Mondo di Ciclismo su pista 2019-2020 che si sta tenendo nel velodromo di Glasgow, in Gran Bretagna. Al Sir Chris Hoy Velodrome vanno in scena le ultime gare in programma. Al mattino in scena le qualificazioni dello scratch e del keirin al maschile, senza la presenza di italiani. Ci ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Glasgow 2019 oggi (10 novembre) : orari delle gare e come vederle in tv e streaming : La seconda tappa della Coppa del Mondo di Ciclismo su pista 2019-2020 di Glasgow si concluderà oggi con l’ultima giornata di gare nel velodromo scozzese. Molte le gare in programma che saranno fondamentali per l’assegnazione dei punti in vista delle Olimpiadi di Tokyo. Fino ad ora grandissime soddisfazioni per l’Italia in questo week-end di gare, grazie alle strabilianti prestazioni nella giornata di venerdì degli inseguimenti ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Glasgow 2019 : nessun podio per l’Italia nella seconda giornata. Consonni e Scartezzini sesti nella madison : nessun podio per l’Italia nella seconda giornata della tappa di Glasgow di Coppa del Mondo di Ciclismo su pista. Brutta caduta per Vittoria Guazzini nella terza prova dell’Omnium. L’azzurra è finita per terra costringendo gli organizzatori a sospendere momentaneamente la gara. Fortunatamente dopo qualche minuto la ciclista italiana si è rialzata anche se non ha potuto proseguire la gara. Per la cronaca la prima prova ...

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo 2019 in DIRETTA : risultati sabato 9 novembre. I ragazzi della madison sognano il podio e chiudono poi con una bellissima sesta posizione - sesta anche Bissolati nel keirin : La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata da parte di OA Sport. 23:02 Vittoria dell'olandese Wild che gestisce gli attacchi della belga Kopecky, la quale grazie a due giri guadagnati agguanta la seconda posizione. Completa il podio l'australiana Edmondson. 22:39 Cominciata la gara a punti. 22:35 Alla conclusione manca solo la gara ...

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo 2019 in DIRETTA : risultati sabato 9 novembre. I ragazzi della madison sognano il podio e chiudono poi con una bellissima sesta posizione - sesta anche Bissolati nel keirin : 22:14 Nella prima corsa Fukaya batte Rudyk per il terzo posto e Lavreysen regola Hoogland nella lotta per il primo posto. Più tardi il secondo atto. 22:11 Chiuderanno il programma le finali della sprint maschile e la gara a punti dell'omnium femminile. 22:08 Vittoria al photofinish della britannica Marchant sulla tedesca Hinze. Terza la francese Gros, mentre la nostra Bissolati chiude ...