Chiusura dell’A11 per presenza di animali selvatici | Coldiretti | “E’ emergenza nazionale”

(Di domenica 10 novembre 2019) “Ladell’autostrada A11 Firenze-Pisa Nord per laeccessiva diè la conferma di unanazionale che in Italia causa diecimila incidenti stradali all’anno con 13 morti nei primi nove mesi del 2019, secondo l’Asap, mentre nelle campagne sono stimati danni in almeno 200 milioni alle colture, senza contare i rischi per la salute provocati dalla diffusione di malattie diche razzolano sempre più spesso tra i rifiuti delle città“: è quanto afferma lain riferimento alladell’autostrada A11 Firenze-Pisa Nord per circa 25 chilometri tra Prato Ovest e Montecatini Terme (Pistoia) così come disposto dalla prefettura di Pistoia su richiesta della Regione Toscana per catturare numerosipresenti nella zona, in particolare cinghiali, ma anche caprioli. Il tratto dovrebbe essere riaperto alle 12. È la ...

