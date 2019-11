Chieti | ristoratore aggredito al semaforo | arrestato il pugile

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 10 novembre 2019) Luca Sablone L'accusa è di lesioni gravissime. Il fratello dell'uomo: "Noi non sappiamo se, quando, e in che condizioni lo rivedremo" Svolta nel caso della brutale aggressione a Francavilla al Mare, in provincia di, dove precisamente aldi viale Alcyone unè stato picchiato da un. Sandro Mangifesta è statonella giornata di ieri, sabato 9 novembre, a seguito delle indagini coordinate dal pubblico ministero Giancarlo Ciani. Dopo aver sentito le narrazioni da parte di diversi testimoni, Luca De Ninis - il giudice per le indagini preliminari del tribunale di- ha dato il via libera alla misura cautelare nei confronti del 43enne, a cui è stata riconosciuta la pericolosità e la possibilità di reiterazione di reati contro la persona. L'accusa è quella di lesioni gravissime. La rabbia Al momento la vittima dell'atto ...

Il_Centro : #Abruzzo #9novembre #Chieti #Ortona #Francavilla Ristoratore aggredito al semaforo, arrestato il pugile ortonese… - Il_Centro : #Abruzzo #7novembre #giovedì #Pescara #Chieti #FrancavillaalMare Il ristoratore aggredito rischia danni permanenti… -