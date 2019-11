Chiariello | “È il momento più grave della stagione ADL! Senza Champions -60mln

Fonte : forzazzurri

(Di domenica 10 novembre 2019) Il giornalista Umbertonel corso del suo editoriale su Canale 21, ha parlato del Napoli e dei risvolti in caso di mancata cessione Nel corso del suo editoriale su Canale 21, il giornalista Umbertoha parlato deldel Napoli e dei risvolti in caso di mancata cessione: “E’ ilpiùADL. Il Napoli è settimo, aspetta di capire cosa faranno le, ma rischia dopo 12 gare il -5 o -6 non dalla prima, ma dalla zona. Chi ha cantato ‘vinci solo tu’ non ha capito niente,perderemmo tutti, sarebbe un disastro di proporzioni bibliche perché il club si ritroverebbe di colpo un -a bilancio che potrebbe colmarsi solo con la cessione dei ribelli, un film già visto con l’addio di Garella, Ferrario, Bagni, Giordano, che erano a fine corsa. Ora si parla di Insigne, Koulibaly, ...

James_Senise : @iannuzzi33 @Chiariello_CS Molti sono attaccati al curriculum del mister come se ti facesse vincere. Ha fallito, pu… - cn1926it : L’editoriale di #Chiariello: “Il momento è grave. Se non si va in #Champions perdiamo tutti” | VIDEO - minfluer : @FabbroniM @Chiariello_CS “Se falliscono gli obiettivi” ? Al momento mi risulta che dobbiamo disputare coppa Italia… -