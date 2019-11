Chef Rubio e l' addio a ' Camionisti in trattoria' | Vi spiego come stanno le

Discovery - Chef Rubio : “Ho deciso di interrompere Camionisti in trattoria” : In queste ultime ore si sono rincorse voci che volevano Gabriele Rubini, alias Chef Rubio, allontanato dal gruppo Discovery Channel, quindi da quel canale Dmax che ha contribuito a far conoscere con programmi come Unti e Bisunti, E’ uno sporco lavoro, Camionisti in trattoria. Oltre ai commenti a bordo campo delle partite della nazionale di rugby durante il Sei Nazioni. Molti hanno legato questa presunta decisione di Discovery con i suoi ...

Camionisti in Trattoria 4 senza Chef Rubio : "Al programma ho già dato tutto - non faccio le cose per gli ascolti..." : Con una serie di Instagram Stories, Chef Rubio annuncia ufficialmente la fine della sua esperienza con Camionisti in Trattoria, fortunato format trasmesso di DMAX e poi su Nove di cui sono state realizzate tre stagioni con ottimi riscontri di pubblico. Dopo le voci circolate su un suo "accompagnamento alla porta" da parte di Discovery, Gabriele Rubini chiarisce i termini che hanno portato al rifiuto della quarta stagione di Camionisti, ...

Chef Rubio contro Mario Giordano : “Quando ti prendi a mazzate sulle palle?” : Uno scatenato Mario Giordano si è lasciato andare ad un’invettiva contro Halloween e, in diretta a “Fuori dal coro” su Retet 4, ha impugnato una mazza tricolore e si è messo a spaccare con violenza delle zucche presenti in studio al grido di “Io non voglio festeggiare Halloween, celebriamo Ognissanti”. “Voglio celebrare la giornata dei defunti. Ogni anno si spendono milioni per importare una tradizione che non è la ...

Chef Rubio insulta Mario Giordano per l'introduzione a Fuori dal Coro : "Ti prendi a mazzate sulle palle?" : Uno scatenato Mario Giordano, pervaso da puro spirito sovranista, ha aperto la puntata di Fuori dal Coro alla vigilia del 31 ottobre al grido di "Abbassiamo Halloween, festeggiamo i Santi". E ancora, ha aggiunto: "Voglio anche celebrare la giornata dei defunti. Ogni anno si spendono milioni per impo

Rita Dalla Chiesa a Fuori dal Coro inchioda Chef Rubio : "Insulta i poliziotti? Allora faccia da solo" : Cuochi d'artificio. Così a Fuori dal Coro, Mario Giordano, ha ribattezzato Chef Rubio, il cuoco Fuori controllo che passa il suo tempo a insultare chiunque e scrivere tweet irriferibili. E nello studio di Rete 4 si è tornati a parlare della polemica tra Che Rubio e Rita Dalla Chiesa, la quale era os