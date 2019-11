Fonte : romadailynews

(Di domenica 10 novembre 2019) “Ci volevano 4 incendi a 3 attività commerciali in meno di un mese, prima che il Campidoglio si svegliasse e decidesse di installareall’interno deldelPrenestino” Inizia con queste parole il comunicato stampa di Luca, già Vicepresidente della Commissione Commercio del V Municipio di Roma Capitale. “In questi giorni abbiamo sentito parlare di incendi dolosi appiccati per motivazioni politiche, ma nel giro di poche ore si era capito che questi atti erano semplicemente atti delinquenziali e, quindi la polemica politica sui Fascisti è stata utilizzata in modo comico e bizzarro sia da parte del PD che del M5S. Oggi però non è il giorno delle polemiche anzi, prendiamo atto che qualcosa si sta muovendo e ci portiamo a casa questo risultato nella speranza che si continui in questa direzione, perchè non vorrei -conclude- che la ...

romadailynews : Centocelle (Arioli): “Bene nuovi lampioni al Parco Forte Prenestino”: “Ci volevano 4… - Luca_Arioli : RT @Luca_Arioli: La politica non c'entra nulla con i tre locali dati alle fiamme a Centocelle, Cittadini e Commercianti lo hanno già capito… - Luca_Arioli : La politica non c'entra nulla con i tre locali dati alle fiamme a Centocelle, Cittadini e Commercianti lo hanno già… -