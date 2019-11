Carratelli | ”Napoli | la squadra si sente isolata Callejon | Mertens | Insigne e Allan già

Fonte : forzazzurri

(Di domenica 10 novembre 2019) Carrateli: De Laurentiis ha preso Ancelotti per fare da parafulmine. Il tecnico, se la situazione continuerà ad essere questa, penso che lascerà laa fine anno. Ma se il Napoli gioca così è anche per colpa sua” Mimmo, firma storica vicina al Napoli, ha parlato della crisi azzurra e della attuale situazione in casa Napoli ai microfoni di Radio Sportiva. Queste le sue parole SULLA SITUAZIONE IN CASA NAPOLI: “La società non ha avuto il sentore che ci fosse nello spogliatoio qualcosa che non andava, oppure lo ha avuto ma se n’è fregata. Il gruppo è in sofferenza da moltissimo tempo: per i contratti non rinnovati, per le dichiarazioni di De Laurentiis che accusa sempre i giocatori e salva l’allenatore, per il casoe per la mancata cessione di. I giocatori sono esplosi e sono stati additati come colpevoli, ma dal loro punto di ...

