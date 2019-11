Caos Bolivia | si muove l' esercito e Morales si dimette

Fonte : corriere

(Di lunedì 11 novembre 2019) Evoera al potere da tredici anni. Non cade perché sia stato un cattivo presidente, ma per eccesso di ambizione personale. Con lui laha goduto di una crescita economica molto solida e di una riduzione significativa della povertà

Corriere : Caos Bolivia, Morales si dimette «Vuole andare in Argentina» - ElCumanes13 : RT @FarodiRoma: Bolivia nel caos. Per cercare di evitare un bagno di sangue Evo Morales rinuncia alla presidenza. Ma nessuno dei possibili… - FarodiRoma : Bolivia nel caos. Per cercare di evitare un bagno di sangue Evo Morales rinuncia alla presidenza. Ma nessuno dei po… -