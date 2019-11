Fonte : newscronaca.myblog

(Di lunedì 11 novembre 2019) Sul palco di Tu si quehanno limitato la loro esibizione, ma dietro le quinte conhanno messo in mostra tutte le loro doti. Iolandesi e concorrenti dell’ultima puntata dello show di Canale 5, si sono esibiti in uno strip-tease che ha conquistato il pubblico a casa ma anche il capo della giuria popolare Sabrina Ferilli, che si è fatta sfuggire un commento hard con la sua amica Maria De Filippi dimenticando di avere il microfono ancora aperto. Al termine dell’esibizione, la De Filippi ha notato che gli slip indossati dai cinqueerano di quelli con il velcro, quindi progettati per essere sfilati. Ma i giudici hanno deciso di non trasmettere la versione integrale dello spogliarello, che è stato eseguito in forma privata solo perdietro le quinte di Tu si que. Il giudice ha commentato scatenando le ...

infoitcultura : Candyman, gli spogliarellisti di Tu si que vales nudi per Rudi Zerbi. Il video del nudo integrale - infoitcultura : Candyman, gli spogliarellisti di Tu si que vales nudi per Rudy Zerbi. Il video del nudo integrale: «Mai viste cose… - infoitcultura : Tu si que vales, gli spogliarellisti Candyman nudi per Rudy Zerbi: «Mai viste cose così» -