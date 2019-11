Calcio: posticipo, Juventus-Milan 1-0

Lariconquista la vetta con grande fatica contro un buon,trafitto nel finale allo Stadium (1-0). Primo tempo di marca rossonera. Doppia occasione di testa per Piatek (17') e Paquetà (25',parata plastica di Szczesny). Primo tiro Juve con Bernardeschi al 30'. Ancora pericoloso Piatek poco prima del riposo. Ronaldo in serata no, al 55' Sarri lo toglie per Dybala. Il portoghese non gradisce e va direttamente negli spogliatoi. La Juve prova a spingere, ma non punge. La decide Dybala (77') dopo uno scambio con Higuain.(Di domenica 10 novembre 2019)