Cagliari-Fiorentina 5-2 | Pazzesco Nainggolan poi doppio Vlahovic

Cagliari-Fiorentina - le pagelle di CalcioWeb : Nainggolan da 10 e lode - strepitoso Simeone [FOTO] : Cagliari-Fiorentina, le pagelle di CalcioWeb – Un Cagliari strepitoso annichilisce la Fiorentina. I viola cadono sotto i colpi dei sardi. Di Rog, Pisacane, Simeone, Joao Pedro, Nainggolan i gol della squadra di Maran, doppietta di Vlahovic per i viola. Strepitosa prestazione di tutti i calciatori rossoblu, scatenati in particolare Nainggolan e Simeone. Brividi al minuto 13 per il ricordo di Astori. In alto la ...

Calcio : Cagliari travolge Fiorentina 5-2 : 14.23 La partita nel nome di Davide Astori tra Cagliari e Fiorentina, con le squadre scese in campo con una t-shirt commerativa e al 13' si sono fermate con l'intero stadio ad applaudire, vede il trionfo per 5-2 della squadra di Maran. Primo tempo spettacolare dei rossoblù che vanno a segno con Rog (17'),Pisacane (26'),l'ex Simeone (34'). Fiorentina non pervenuta.Nella ripresa,viola pericolosi con Dalbert (respinge Olsen) e sulla ripartenza ...

Un Cagliari formato Champions regala spettacolo all’ora di pranzo : manita alla Fiorentina [FOTO] : Cagliari-Fiorentina – Un Cagliari stellare e scintillante. Fiorentina annichilita dalla prestazione strepitosa dei sardi. E’ questo quanto ha detto l’anticipo delle 12,30 della domenica di Serie A. Un calcio champagne quello messo in mostra dalla squadra di Maran che ha surclassato gli avversari in ogni momento della gara. alla fine è 5-2. Occasionissima per i sardi dopo 3′ con Simeone che non trova la zampata ...

Cagliari-Fiorentina - brividi al minuto 13 : il commovente ricordo di Davide Astori [VIDEO] : Un momento da brividi quello che si è vissuto alla Sardegna Arena. Al minuto 13 il calcio si ferma e subentra il ricordo di Davide Astori, capitano di Cagliari e Fiorentina, tragicamente scomparso. Prima i cori delle due tifoserie, con i tifosi viola che hanno cantato “C’è solo un capitano”. Sullo sfondo il volto sorridente di Astori nel maxischermo dello stadio. Poi i calciatori che si fermano in campo per applaudire. ...

Risultati Serie A - 12^ giornata : si gioca Cagliari-Fiorentina - la classifica aggiornata : Risultati Serie A – SI torna in campo per la 12^ giornata del campionato di Serie A, un turno in grado di regalare importanti indicazioni per il proseguo della stagione. Il turno si è aperto con la sfida per la salvezza tra Sassuolo e Bologna, partita anche sentitissima tra le due tifoSerie, finisce 3-1 grazie ad un super Caputo, tre punto d’oro per la squadra di De Zerbi. Sfide molto interessanti nella giornata di sabato, nel ...

Cagliari-Fiorentina - le formazioni ufficiali : Montella sceglie Vlahovic - Klavan e Rog per Maran : Cagliari-Fiorentina, le formazioni ufficiali – Torna in campo la Serie A. Si gioca la dodicesima giornata di campionato. Ad aprire questa domenica di calcio italiano sarà Cagliari-Fiorentina. I sardi sono la sorpresa di questo avvio di stagione e puntano a confermarsi ai piani altissimi della classifica. Impegno non semplice visto che alla S”ardegna Arena” arriva la Fiorentina di Montella. I viola sono reduci dal pari ...

Cagliari-Fiorentina streaming - dove guardare la diretta della partita su DAZN : Cagliari-Fiorentina streaming – Si gioca una partita importante valida per il campionato di Serie A, un turno scoppiettante e che promette grande spettacolo, che potrebbe dare indicazioni per il proseguo della stagione. In campo Cagliari-Fiorentina l’obiettivo delle due squadre è quello di raggiungere il miglior risultato possibile. La partita sarà trasmessa in streaming sulla piattaforma DAZN, visibile su Pc, Smartphone e tablet, oltre ...