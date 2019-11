Brindisi | ruba le offerte della chiesa | denunciato clochard

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 10 novembre 2019) Emanuela Carucci Si tratta di un uomo di 50 anni, già noto alle forze dell'ordine. Ieri mattina si è introdotto in unacittà e dopo averto i soldi lasciati dai fedeli nella cassetta apposita si è allontanato facendo perdere le proprie tracce Un gesto odioso che porta tutto il peso del disagio vissuto da chi lo compie e da chi lo subisce. Un gesto che ultimamente si è ripetuto molto spesso, troppo spesso, in Puglia e, in particolare, nel Salento tra le province die Lecce. Un uomo è statoin stato di libertà all'autorità giudiziaria per averto ledei fedeli in, sottraendole dalla cassetta a loro dedicata nel pio luogo di culto. Si tratta di un uomo senza fissa dimora, di 50 anni, già alle prese con la giustizia per delitti contro il patrimonio e violazioni che riguardavano le sostanze stupefacenti. L'accusa che prende ...

