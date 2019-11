Bolivia | l’esercito chiede le dimissioni di Morales Il presidente lascia la capitale

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 10 novembre 2019) Il comandante delno, il generale Williams Carlos Kaliman Romero, ha chiesto oggi alEvodi “rinunciare al suo mandato” per “il bene della nostra”. Leggendo un comunicato, l’alto ufficiale ha dichiarato che questa posizione è stata assunta “di fronte all’escalation del conflitto che attraversa il Paese e per salvaguardare la vita e la sicurezza della popolazione”. “Dopo aver analizzato la situazione di conflitto interno “, dice ancora il documento, “suggeriamo aldello Stato di rinunciare al suo mandato, permettendo la pacificazione ed il mantenimento della stabilità per il bene della nostra”. Intanto, il leaderno hato il Paese: i media locali riferiscono che l’aereo presidenziale hato oggi l’aeroporto di El Alto, vicino a La Paz, verso ...

